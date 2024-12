18.12.2024, 05:22 Uhr Videobeitrag

"Weihnachtswunder": Nürnbergs Problem-Immobilie ist verkauft

Leere Schaufenster, verrammelte Geschäfte: An einigen Ecken der Fußgängerzone hat Nürnberg ein Problem. Nun konnte ein Käufer für ein brachliegendes Einkaufszentrum in der Innenstadt gefunden werden. Die Stadtspitze ist in Aufbruchstimmung.