Kunst im Alarmbereitschaft: Boris Lurie im Neuen Museum Nürnberg

Bevor man Bilder sieht, hört man Alarmsirenen, erzeugt durch Frauenstimmen. Eine Klanginstallation der polnischen Künstlerin Edka Jarząb im Neuen Museum Nürnberg. Ihr geht es dabei um die Frauenrechte in Polen und deren Einschränkung unter der rechtsnationalen PiS-Regierung, etwa das verschärfte Abtreibungsrecht. Inzwischen ist die PiS-Partei nicht mehr an der Regierung. Für die Frauen habe sich trotzdem noch nichts geändert, berichtet Ausstellungskuratorin Paulina Olszewska, die selbst aus Polen stammt. "Die Frauen in Polen haben weiter viele Probleme. Sie sind alleingelassen."

Auch Krieg in der Ukraine ist Thema

Dennoch: Hört man den Alarm, denkt man unweigerlich an die Ukraine und den Kriegszustand, in dem sich das Land seit dem vollumfänglichen Angriff Russlands befindet. Der Künstlerin sei bewusst, dass sich der Kontext der Arbeit mit der Zeit verändert hat, sagt Olszewska. "Sie unterstützt auch die ukrainische Künstler-Community in Polen."

Der Krieg in Polens Nachbarland ist Thema des ukrainischen Künstlers Sergiy Petlyuk. Er zeigt seine Videoinstallation namens "Scherben der Realität", ein an die Wand geworfenes Bild von großen, zerbrochenen Glasscherben. "In diesem Projekt", erklärt Petlyuk, "geht es um Verlust, Tod, Zerstörung und Verzweiflung, die unser bisheriges Leben erschüttert haben."

Kunst aus Osteuropa zu lang ignoriert

Die Ausstellung in Nürnberg zeige die politische Dimension der Kunst aus Osteuropa, so der stellvertretende Direktor des Neuen Museums, Kunsthistoriker Thomas Heyden. "Ich glaube, da gibt es viel Nachholbedarf. Wir haben viel zu lange, viel zu intensiv nach Großbritannien, nach Frankreich, in die USA, in den Westen geblickt und haben dabei vergessen, was im Osten alles an spannender, wichtiger Kunst passiert."

Dabei stehen die im Neuen Museum gezeigten Werke in Beziehung zu einem im Westen sehr wohl bekannten Künstler: Boris Lurie, der 1924 in Leningrad geboren wurde und 2008 in den USA starb. Werke Luris sind neben den Werken der zehn Künstlerinnen und Künstler aus Belarus, Polen und der Ukraine zu sehen.