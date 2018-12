Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Roma" – Alfonso Cuaróns Drama über das eigene Heranwachsen

Vier Jahre nach seinem Oscar-Gewinner "Gravity" präsentiert Regisseur Alfonso Cuarón einen sehr persönlichen Film: "Roma". So heißt der Stadtteil in Mexiko-Stadt, in dem Cuarón aufgewachsen ist. Der Film, preisgekrönt in Venedig, erzählt seine Geschichte in grandiosen Arthouse-Bildern.