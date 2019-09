Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Whale and the Raven" – Sehenswerte Natur-Doku

"The Whale and the Raven" erzählt von einem bedrohten Paradies für Wale an der kanadischen Westküste. Ein Fjord am Pazifik, an dem Walforscher die sanften Riesen beobachten – und durch den jetzt die Industrie Supertanker mit Flüssiggas schicken will ...