Das sind die 7 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Sisters Brothers" - Preisgekrönter Western von Jacques Audiard

Wahnsinn und Bruderliebe in einem schrägen Western: "The Sisters Brothers" wartet mit einem durchgeknallten, schlagfertigen Traumpaar vor der Kamera auf. Joaquin Phoenix und John C. Reilly spielen die zynischen Auftragskiller Charlie und Eli Sisters. Ein großer Spaß, der in Venedig mit dem Silbernen Löwen für die Beste Regie ausgezeichnet wurde.