Wie die Hahn-Brüder München aufmöbeln

Kreative Luftschlösser sind ihr Metier. Wer sonst stellt einen Ammersee-Dampfer auf eine Brücke und definiert damit einen Veranstaltungsort? Wer sonst bringt ein sich selbst ladendes Solarauto auf den Weg? Wer sonst hat einen Plan für die Zukunft unserer Städte?

Daniel, Julian und Laurin Hahn, die Gebrüder Hahn, sind mutig, tatkräftig und voller neuer Ideen für die Kultur und das Zusammenleben in München – und ein bisschen für die Welt. Laura Beck hat die drei zu einem Interview getroffen.

Laura Beck: Wenn man eure Projekte kennt – das Bahnwärter Thiel, die Alte Utting, das Gans am Wasser und das Gans Woanders, und Sono Motors – und dann erfährt, dass all diese Dinge von drei Brüdern gemacht werden, lautet die erste Frage immer: Warum sind die alle so krass geworden?

Daniel (lacht): Wir sind nicht aufgewachsen und haben uns gedacht: wir wollen die Stadt gestalten. Das fängt im Kleinen an. Ich habe im Pathos Transport Theater gearbeitet, und da hab ich irgendwann gemerkt, wie wichtig der Ort ist, der den Rahmen schafft. Weil wenn die Menschen sich an einem Ort begegnen, der sie berührt, dann sind sie viel offener für das Programm. Letztendlich haben wir dann im Pathos Transport Theater angefangen, ganz viel mit dem Raum zu arbeiten, das war eine ehemalige Munitionsfabrik. Die Vielfalt dort aus den verschiedenen Künsten, das Zusammenspiel und die Vereinsarbeit, haben mich inspiriert und das Ganze angestoßen. Das war ein kleiner Theaterverein und da hat es ganz viel Hilfe gebraucht, und da habe ich meine Brüder immer eingespannt. Die sind damals noch zur Schule gegangen und unsere Mutter war überhaupt nicht begeistert, weil sie gesagt hat, ein Sohn als Kellner reicht ihr.

Julian: Die ruft mich jetzt noch an und fragt, wann fängst du jetzt endlich an zu studieren? Mach doch was Gescheites (lacht). Aber ja, immer wenn Daniel angerufen hat, war das nicht um zu fragen, wie es einem geht, oder was man gerade so macht, sondern nur: "Ich hab in Nürnberg eine Kutsche gefunden, kannst du die abholen?" Das fand ich immer nervig. Aber als wir 2013 den Kulturverein gegründet haben, war ich dem Daniel zuliebe dabei. Aber je mehr Verantwortung ich bekommen habe, desto mehr Spaß hat mir das gemacht. Nicht mehr so sehr unter den Fittichen des großen Bruders, sondern selbständig arbeiten.

Laurin: Es war sicherlich auch die Waldorfschule, die uns gelehrt hat, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selbstständig zu sein, kreativ zu sein. Aber auch das Elternhaus. Wir waren nicht mit viel Geld gesegnet und haben immer Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Eine alleinerziehende Mutter mit drei pubertierenden Kindern, das war bestimmt nicht immer einfach. Wir mussten früh erste Jobs übernehmen und das hat uns eher zwangsweise in dieses unternehmerische Denken reingebracht. Bei mir haben alle gesagt, du bist der Jüngste, fang wenigstens du an zu studieren! Dann habe ich mich eingeschrieben für Elektrotechnik, bin den ersten Tag dahin gegangen und es war so schrecklich! Ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt vier oder sechs Jahre studiere, werde ich nie etwas im Leben reißen. Ich werde irgendeinen nine to five Job anfangen, und ich werde nie etwas verändern.

Stattdessen hast du in einer Garage mit deinem besten Freund ein Elektroauto gebaut, das sich selbst mit Solarenergie aufladen kann: den Sion. Heute leitest du eine Firma mit über 100 Mitarbeitern. Mit 25!

Laurin: Einfach dieses Machen, das selbst in die Hand nehmen, das ist ein großer Punkt. Weil gefühlt geht alles gerade den Bach runter. Klimawandel, politische Auseinandersetzungen, alles dreht sich schneller, alle kaufen nur noch online, konsumieren mehr, fliegen überall hin, essen viel Fleisch, irgendwie hat man das Gefühl, alles geht in die falsche Richtung.

Mein bester Freund, Jona Christians, und ich waren mit der Schule fertig, 2012, und wir haben uns gefragt: Was können zwei junge Menschen aus München, die niemand kennt, tun? Was sind zum Beispiel die größten Hürden von Elektroautos, und warum fährt nicht jeder eines? Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur. Die drei großen Themen, bis heute. Dann haben wir uns gefragt, wie muss das perfekte Auto aussehen? Ein Auto mit Solarintegration, ein Auto das sich selbstständig wieder auflädt. Dann sind die Probleme Reichweite und Ladeinfrastruktur gelöst. Und dann haben wir es selbst gebaut.

Unsere Vision ist auch, insgesamt weniger Fahrzeuge global zu produzieren, hört sich komisch an für einen Automobilhersteller, aber es ist genau der Punkt. Autos stehen 23 Stunden am Tag nur rum, wir haben nur begrenzt Platz in unseren Städten und wir sehen ja, was wir Tolles daraus machen können. Ich bekomme ja direkt mit von meinen Brüdern, was man aus dem Platz machen kann.

Was bei euren Projekten die Atmosphäre bestimmt, sind die ungewöhnlichen Orte, an denen ihr sie umsetzt. Wie habt ihr sie entdeckt?

Daniel: Mit 18 habe ich ein Zirkuszelt gekauft und mit Freunden "Wannda" gegründet. Damit haben wir verschiedene Brachflächen in München bespielt, einfach, weil es keinen Raum gab. Wir waren damals total jung, hatten keine Referenzen und es gab nichts in der Stadt, keine Flächen. Also mussten wir Orte nehmen, die niemand haben wollte. Und dann haben wir angefangen, kreativ mit diesen Orten zu arbeiten. Die alte Eisenbahnbrücke, auf der die Utting steht, wurde zum Beispiel schon Jahre nicht mehr genutzt. Es ist uns auch wichtig, in kulturschwache Gebiete zu gehen, und dort Kulturräume zu schaffen.

Julian: Wenn man irgendwohin geht, wo es eindeutig und keine Herausforderung ist, dann macht es keinen Spaß. Wenn man das "Gans Woanders" etwa vorne an der Isar gebaut hätte oder auf dem Gärtnerplatz, dann wäre von vornherein klar gewesen, dass das funktioniert. Aber ich hatte diesen kleinen Kiosk in Giesing gesehen, 15m2, und ich bin in die Verwaltung gegangen und die Frau hat gesagt: was wollen Sie mit dem Drecksloch, das macht überhaupt keinen Sinn, da fährt oben der Zug drüber, gegenüber ist es durch das KVR-Gebäude verschattet, das Grundstück ist klein und daneben ist ein sozialer Brennpunkt durch das Obdachlosenheim, das war kein attraktiver Ort. Und das ist das, was Spaß macht und begeistert.

Habt ihr drei immer am gleichen Strang gezogen?

Laurin: Was uns verbindet, ist: Wir sind ein bunter Haufen von Leuten, die etwas verändern wollen. Die etwas selbst in die Hand nehmen und Dinge versuchen, besser zu machen. Schöner zu machen. Und das ist das, was uns verbindet. Ihr verbessert den Lebensraum in München und bringt tolle Projekte auf die Straße und ich versuche halt unsere Umwelt zu retten.

Julian (lacht): Bescheiden, Bruder, sehr bescheiden. Der Kleinste war schon immer der Bescheidenste. Aber es stimmt schon: Laurin wurde bei Wannda auch mit reingezogen und war dort der, der den Punkt Nachhaltigkeit am meisten durchgesetzt hat.

Laurin: Was nicht immer einfach war...

Julian: Ja, das kann man auch ehrlich sagen, es war vor allem zu einer Zeit, da war das noch nicht so ein Thema wie jetzt. Er hat sich in allen Punkten dafür eingesetzt, dass wir möglichst nachhaltig sind. Er hat zum Beispiel damals ein Windrad gebaut, da gibt es sogar noch ein YouTube Video, ein Tutorial. Das hat auch gar nicht so wenig Klicks.

Daniel: Wir hatten auch ein Fahrrad am Eingang, damit konnte man sein Handy aufladen. Laurin wollte zeigen, wie lange man strampeln muss, um einmal sein Handy zu laden.

Julian: Ich kann schon sagen, dass der Laurin mich geprägt hat. 2013 ging das los mit meiner eigenen Selbstständigkeit. Da habe ich eine Pommesbude gekauft und beim Daniel vor dem Pathos nachts Pommes verkauft. Super lukratives Geschäft - überhaupt nicht. Von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr morgens, jedes Wochenende, wenn die Freunde zusammen feiern, hab ich nach Fett stinkend Pommes und Currywürste verkauft. Das war ein ganz heikles Thema, da haben wir uns ein halbes Jahr lang gestritten, weil die Currywurst war echt lecker...

Laurin: Billigstes Fleisch!

Julian: Nein das stimmt nicht, das war kein Billigfleisch. Aber auf jeden Fall hat er dann so lange auf mich eingewirkt und mir irgendwelche Videos geschickt und mir ein schlechtes Gewissen gemacht, bis ich das abgeschafft habe und auch heute generell fast gar kein Fleisch mehr verkaufe. Man kann schon sagen: wir fangen beim Stadtviertel an, und der Laurin hört bei der Welt auf.