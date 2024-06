Fränkische Wanderbühne findet ein festes Zuhause

Das ehemalige Landgut Kutzenberg bei Ebensfeld hat 20 Jahre lang leer gestanden und ist verfallen. 2018 hat der Bezirk Oberfranken das Gut im Landkreis Lichtenfels der Landesbühne geschenkt. Seitdem spielten die Schauspieler dort im idyllischen Außenbereich. Künftig können die Theatermacher nun auch die Gebäude des ehemaligen Ökonomiehofs beziehen. Bald beginnt eine großangelegte Sanierung.

Fränkischer Theatersommer: Alles unter einem Dach

Verwaltung, Spielstätten, Requisiten- und Kostümfundus unter einem Dach – auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern. Bereits im Juli werden in dem einstigen Ökonomiehof, der bis 1997 der Versorgung des benachbarten Bezirksklinikums diente, die Sanierungsarbeiten beginnen. Seit der Bezirk Oberfranken dem Theater das historische Gehöft geschenkt hat, ist schon einiges geschehen: Erste Probenräume wurden eingerichtet und zwei Außenspielstätten angelegt.

Das ehemalige Gut besticht durch seine gut erhaltenen historischen Gebäude, die einst einen Vierseithof bildeten. Für den für die Sanierung verantwortlichen Architekten Matthias Jacob ist es eine besondere atmosphärische Anlage, die den Geist des frühen 20. Jahrhunderts ausstrahlt. Auch wenn die Sanierung der Gebäude voraussichtlich noch zwei Jahre dauert, wurde bereits eine besondere Bühne angelegt: ein Gartentheater mit mächtigen Sandsteinstufen umrahmt von alten schattenspendenden Bäumen. Es ist eine der schönsten Spielstätten der Region – mit Platz für 250 Zuschauer. Derzeit wird hier das Drama "Nathan der Weise" gespielt.

Herzstück im Pferdestall

Der mittlere Flügel des Hofes diente früher als Pferdestall und soll dereinst Kammerspiel und Puppentheaterbühne beherbergen. Auf dieses Herzstück der neuen Spielstätte ist Intendant Jan Burdinski besonders stolz. Seit 30 Jahren ist er mit seinem Ensemble in ganz Franken unterwegs. Viele Spielorte wie Burgen und Schlösser beherbergen Teile vom Kostüm und Requisitenfundus. All das wird künftig in Kutzenberg einen Platz finden.

Theaterzentrum auf dem Land

Auf dem Spielplan des Fränkischen Theatersommers stehen seit drei Jahrzehnten Komödien, Liederabende, Mundartstücke oder Dramen. Die aktuelle Inszenierung von "Nathan der Weise" ist eine Eigenproduktion des Intendanten Jan Burdinski und wird derzeit auch im Außenbereich von Gut Kutzenberg gezeigt. Auch wenn die Theatermacher weiterhin an mehr als 50 idyllischen Orten Frankens spielen, will der Intendant mit Gut Kutzenberg ein Theaterzentrum aufbauen: Jan Burdinski möchte mit seiner neuen festen Spielstätte die Menschen von den Städten auf das Land locken. Kultur soll auch dort noch erfahrbar sein.