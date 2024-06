Euro 2024: Joker Füllkrug rettet DFB-Elf Remis und Gruppensieg

Tah für Achtelfinale gesperrt

Die DFB-Elf musste sich nach dem Schock wieder freischwimmen, tat sich jetzt aber schwerer gegen die disziplinierte Schweizer Abwehr vor Yann Sommers Tor zu kommen. Das lag auch an der deutschen Passgenauigkeit, die noch Luft nach oben hatte. Und dann musste Nagelsmann auch noch die nächste bittere Pille schlucken. Denn Jonathan Tah kassierte seine zweite Gelbe Karte und ist damit für das Achtelfinale gesperrt.

Torglück fehlt

Die Kabinenansprache von Nagelsmann hatte wohl gewirkt, denn es war in der zweiten Hälfte deutlich mehr Zug zum Tor im deutschen Spiel. Musiala prüfte nach einem tollen Pass von Florian Wirtz Ex-Bayern-Keeper Sommer mit einem strammen Schuss. Kroos jagte das Leder neben das Tor. Noch war zwar irgendwie der Wurm drin, doch deutlich mehr Ideen im Spiel der DFB-Elf zu sehen. Frischen Wind brachte auch Ex-Fürther David Raum nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem wuchtigen Schuss Richtung Tor ins Spielgeschehen.

Das Torglück fehlte. In der 72. Minute gab es zwar einen Elfmeter-Check, weil Maximilian Beier kurz vor dem Tor umklammert zu Boden gerissen wurde. Doch die Unparteiischen entschieden sich gegen einen Strafstoß.

Konnten es Füllkrug und Sané noch richten?

Was tun? Nagelsmann ersetzte seine Youngster Florian Wirtz und Jamal Musiala durch Joker Füllkrug und Leroy Sané. Doch den nächsten Ball versenkte der Augsburger Ruben Vargas im Kasten von Neuer. Doch es war Abseits. Der DFB-Elf lief dagegen die Zeit davon und die hochkarätigen Torchancen fehlten. Bis der Joker in der Nachspielzeit dann doch noch stach. Füllkrug stieg hoch und netzte per Kopf zum glücklichen Last-Minute-Ausgleich ein.

Durch den Gruppensieg trifft die Deutsche Nationalmannschaft am Samstag auf den Zweiten der Gruppe C.