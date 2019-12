Karl Valentin geht online

Zu Karl Valentins und Liesl Karlstadts Lebzeiten waren Schallplatten das Must-have der Saison, also ein angesagtes Medium. Das Komiker-Duo stand natürlich auch auf der Bühne und vor der Kamera, das Herzstück seines Schaffens aber sind die Aufnahmen der Dialoge für den Bayerischen Rundfunk und für Schallplattenfirmen.

Einer dieser legendären Dialoge spielt denn auch in einem Schallplattenladen. Die Verkäuferin Liesl Karlstadt fragt darin den Kunden Karl Valentin, was für eine Sorte Schallplatte es denn sein dürfe? Seine Antwort: Na, eine "mit Schall“ halt! Dass sich Valentin und Karlstadt über den Hype um das neue Medium lustig machten, hinderte sie nicht daran, es zur Steigerung der eigenen Popularität zu nutzen. Keine Frage: Wären die beiden heute noch am Leben, sie gingen sicherlich unter die Podcaster – wobei es dann interessant wäre zu erfahren, ob Valentin auch zum Wort "Podcast" ein Wortspiel einfiele.

Gegenwarts-TÜV gelungen

Dem Volkskomiker-Duo hat der Bayerische Rundfunk deswegen einen eigenen Podcast spendiert. Darin zu hören: die legendären Sketche der beiden plus fachkundige Bewertung. Die liefern Fans und Fachleute wie Kabarettistin Luise Kinseher, Andreas Koll (Kurator im Münchner Valentin-Karlstadt-Musäum am Isartor), Gunna Wendt (Liesl-Karlstadt-Biografin) u.v.m. Das Motto: Raus aus dem Musäum, rein in die Welt! Denn jede Zeit blickt anders auf ihr Werk. Die Erkenntnis "fremd ist der Fremde nur in der Fremde" erscheint uns heute aktueller denn je. Anderes, Karl Valentins Frauenbild zum Beispiel, ist merklich aus der Zeit gefallen. Meistens besteht der Mann, der vielen als bayerischer Charlie Chaplin gilt, aber den Gegenwarts-TÜV problemlos.

Semmelnknödeln – Absurdität des Überkorrekten

Der Urgrund valentinesker Komik ist ohnehin zeitlos: Seine Sprachspiele und Wortklaubereien (etwa wenn Valentin behauptet, "Semmelknödel" müssten "Semmelnknödeln" heißen, weil sie ja schließlich aus mehreren Semmeln hergestellt würden) sind weit mehr als schierer Nonsense. Valentin zerlegte die Sprache und mit ihr die Sinnhaftigkeit des Denkens. So stellte er die Welt auf den Kopf und bereitete das Theater des Absurden vor.

Die hohe Kunst des Daherredens

In der Regel entwickelten Karl Valentin und Liesl Karlstadt ihre Dialoge in der Improvisation. Sie beherrschten die hohe Kunst des "Daherredens" aus dem Stegreif. Aus demselben Geist der Improvisation unterhält sich Christoph Leibold in "Karl Valentin – der Podcast mit der Komiker-Legende" mit kundigen Gäste-Duos, um für die Kunst des Komiker-Paars zu begeistern. Dazu gibt es Valentin-Karlstadt-Archivschätze zum Anhören: Zitate, Sprüche und Originalaufnahmen von Dialogen und Musik in voller Länge.