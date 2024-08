"Ew, Brother Ew!": Was tun gegen Radikalisierung im Netz?

Vielleicht haben Sie dieses bekannte Meme auch schon mal auf Tik Tok oder Instagram gesehen? Ein bärtiger Mann in weißer Kleidung sagt angeekelt: "Ew, Brother ew! What's that?". Auf Deutsch: "Igitt, Bruder, Igitt! Was ist das?"

Das Video ist auf Social Media mittlerweile ein Dauerbrenner und eignet sich besonders gut, um seine persönlichen Abneigungen zum Ausdruck zu bringen: von Pizza Hawaii über Regen im Sommer oder Verspätung bei der Bahn bis hin zum Schulbeginn nach den Sommerferien.

Bekanntes Meme stammt von einem radikalen Islamisten

Memes – lustige Bilder oder kurze Videoschnipsel auf Social Media – sind meist oberflächlich, lustig, harmlos und verbreiten sich tausendfach. Doch in diesem Fall ist der bärtige Mann alles andere als harmlos. Mohammad Hoblos ist ein international bekannter radikalislamischer Prediger.

Anfang 2024 verhinderten die deutschen Behörden aus Sicherheitsgründen seine Einreise nach Deutschland. Raut Recherchen des RBB soll Hoblos damals sogar mehrmals versucht haben über andere Länder, wie die Schweiz oder Norwegen, nach Deutschland zu kommen. Für eine geplante Veranstaltung, auf der der Islamist sprechen sollte, sind Anfang 2024 angeblich schon mehr als 800 Tickets verkauft worden. Auf Youtube hat er eine halbe Million Follower.

Seit Corona: Mehr islamistische Propaganda

Nach der Messerattacke eines mutmaßlichen Islamisten in Solingen wird wieder vor einer zunehmenden Radikalisierung junger Menschen gewarnt. Dabei ist das kein Problem allein von Migranten. Häufig findet Radikalisierung im Netz statt. Doch was kann man dagegen tun?

Ahmad Mansour, Psychologe und Autor, warnt seit Jahren vor einer zunehmenden islamischen Radikalisierung junger Menschen: "Wir merken seit Corona in den sozialen Medien einen massiven Anstieg islamistischer Propaganda." Trotzdem habe sich bis heute im Umgang wenig geändert. "Die sozialen Medien sind voll mit Propaganda. Und wir als Demokraten sind nicht da in den sozialen Medien. Wir versuchen gar nicht, diese jungen Menschen zu gewinnen", kritisiert Ahmad Mansour.

Nürnberger Präventionsnetzwerk für Eltern und Pädagogen

Auch das "Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung" beobachtet, dass junge Menschen im Internet leicht beeinflussbar sind, es aber keine Schutzmechanismen dagegen gibt. Die Beratungsstelle der Stadt Nürnberg ist allerdings nicht für Präventionsarbeit im Netz zuständig, sondern richtet sich vor allem an Schulen und Einrichtungen, die im realen Leben bei Kindern und Jugendlichen eine Radikalisierung feststellen. In diesen Fällen ist der Leiter des Netzwerks Rainer Neusser für Eltern und Pädagogen die erste Anlaufstelle.

Neusser berichtet über einen Fall: "Den Betreuerinnen in einer Einrichtung ist aufgefallen, dass ein Jugendlicher auf Youtube radikale Prediger konsumiert. Sie sind dann auf mich zugekommen. Wir haben uns dann mit den Sozialpädagogen vor Ort ausgetauscht." Anschließend vermittelte er den Jugendlichen an eine Beratungsstelle, die sowohl Aussteigerprogramme anbietet, aber auch Deradikalisierungsprojekte durchführt.

Wenn Eltern oder Pädagogen eine Radikalisierung beobachten, sei es wichtig, sich ein umfassendes Bild von dem Jugendlichen zu verschaffen: "Was ist gerade los im Leben des Jugendlichen, gibt's Veränderungen?", fragt Rainer Neusser. Denn Probleme mit Freunden oder in der Familie können bei Jugendlichen zu negativen Emotionen und Empfindungen führen, weshalb sie sich möglicherweise in die Welt auf Social Media flüchten und dort dann empfänglich für radikale Inhalte werden.

Durch persönliche Beziehung Haltungen verändern

In Bayern sind bisher drei Beratungsstellen auf religiöse Deradikalisierung spezialisiert. Aber nur wenige Projekte fokussieren sich aufs Internet. Digitale Streetworker sind zwar auf Social Media, auf TikTok und in Facebook-Gruppen unterwegs, sind jedoch oft nicht auf religiöse Radikalisierung spezialisiert. Sie kümmern sich beispielsweise um Menschen mit Suizidgedanken, um Jugendliche mit Essstörungen und um rechtsextremistische Radikalisierung. Und während es relativ einfach ist, Teil einer Facebook-Gruppe zu werden und so Zugang zu Betroffenen zu bekommen, erreicht man auf TikTok Jugendliche nur, indem man selbst Content produziert. Das macht es noch schwieriger, gefährdete Jugendliche zu erreichen, die Gefahr laufen, sich zu radikalisieren.

Christina Dinar war fünf Jahre lang als digitale Streetworkerin für die Amadeo-Antonio-Stiftung in sozialen Netzwerken unterwegs: "Mit Einzelnen ins Gespräch gehen, Beziehung aufbauen und dann schauen: Wo steht die Person? Kann ich die vielleicht noch überzeugen? Aber auch sagen: Nein, das ist nicht in Ordnung. Und dann kann ich vielleicht auch eine Veränderung in der Haltung erzeugen mit meiner Beziehungsarbeit. Das dauert ein bisschen, aber das ist online genauso möglich wie offline", sagt Christina Dinar. Inzwischen forscht sie an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin zu Radikalisierung im Netz.

Gefahr von Social Media ist ihre Unkontrollierbarkeit

Dinar sieht vor allem in der Unkontrollierbarkeit von Plattformen wie Tik Tok eine Gefahr. Ihre wissenschaftlichen Auswertungen belegen: Der Bedarf an Deradikalisierung-Projekten ist weitaus größer als das bisherige Angebot. Besonders, weil Jugendliche erst mal mit harmlosen Inhalten geködert werden. "Die kriegen Zugang zu jungen Menschen, machen erstmal Inhalte, die gar nichts mit religiös begründetem Extremismus oder Islamismus zu tun haben. Das kommt dann später", weiß die Wissenschaftlerin. Nach einer gewissen Zeit folgt die nächste Stufe: "Zu Ramadan geben sie dann eine Anleitung: Was ist ok und was nicht. Das sind noch keine Hassprediger, sondern Influencer oder Content-Creator." Doch irgendwann beginne es, gefährlich zu werden, zum Beispiel wenn positiv über Gewalt oder abwertend gegenüber Frauen gesprochen werde.

Trotzdem bleibt Dinar optimistisch, dass Angebote wie die der digitalen Streetworker und die Präventionsarbeit in Nürnberg gerade an diesem Punkt der Radikalisierung entgegenwirken können: "Man kann bei jungen Menschen total viel erreichen. Das sind Menschen in der Orientierung – da ist viel Bewegung drin."

Meme: Wenige kennen heute den eigentlichen Inhalt

Und gerade der "Ew, Brother ew! What's that?"-Videoschnipsel von Mohamed Hoblos, dem radikalislamischen Hassprediger, zeigt, dass man im Internet auch schnell die Kontrolle verliert und das Netz dann erbittert zurückschlagen kann. Denn was heute ein lustiges Meme ist, hatte ursprünglich zum Ziel, Menschen zu diffamieren, die es mit den muslimischen Traditionen nicht so genau nehmen. In dem Original-Video macht sich der Prediger über Menschen lustig, die alte muslimische Traditionen nicht mehr leben – die keinen langen Bart tragen und nicht mehr mit den Händen essen. Nur wenige dürften sich nach dem Hype um das Meme noch an den eigentlichen Inhalt dieses Videos erinnern.