Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Irishman" - Scorsese kommt zu Netflix

Robert de Niro ist der Titelgebende "Irishman" in Martin Scorseses neuem Mafiaepos, in dem auch Joe Pesci und Al Pacino glänzen. Ausdauer braucht man für das dreieinhalbstündige Werk, das nur im Original mit Untertiteln in einige Kinos kommt. Doch die Reise durch Jahrzehnte amerikanischer Mafia-Geschichte lohnt sich.