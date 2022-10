Die 5 wichtigsten Blu-ray/DVD- und Streaming-Neustarts der Woche

"Massive Talent" - Nicholas Cage persifliert sich selbst

Er ist in Geldnot ohne Rollenangebote. Nicolas Cage spielt sich selbst in der Komödie "Massive Talent". Der Auftritt bei einem Kindergeburtstag auf Mallorca soll eine Million bringen. Damit nicht genug – der schwerreiche Xavier will mit dem Ex-Star ein Drehbuch verfilmen, dass der mexikanische Milliardär selbst geschrieben hat.

Vorhang auf für eine turbulente Komödie, die unzählige Zitate aus Nicolas Cage-Filmen bietet.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.