Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Media

Clint Eastwood reist als alter Cowboy nach Mexico in "Cry Macho", in "After Love" kämpfen Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin mit Eifersucht, Denzel Washington mordet in "The Tragedy of Macbeth": die wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche.

© kinokino

Bildrechte: Apple Films