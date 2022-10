Die 5 besten Blu-ray-, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"Moneyboys" - Spannender Blick auf das queere China

"Moneyboys" erzählt eine Geschichte über Liebe, mit tragischen Konsequenzen. Denn Fei ist schwul. In einer chinesischen Großstadt arbeitet er als "Moneyboy", verkauft seinen Körper an Männer. Ein Leben, das er verborgen von seiner Familie auf dem Land führen muss, immer im Konflikt mit der Polizei. Ein so nachdenklicher wie berührender Film über das queere Leben im modernen China.

Auf DVD.