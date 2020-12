Das sind die wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Irreversible - Straight Cut" - Gaspar Noés Vergewaltigungs-Drama in neuer Schnittfassung

Eine Partynacht endet für ein Pärchen in Gewalt und Trauer - denn Alex wird auf dem Heimweg vergewaltigt ... Gaspar Noé hat "Irréversible" 2002 in der Abfolge rückwärts gedreht, nun erscheint er neu auf Blu-ray als "Straight Cut", chronologisch erzählt. Und ist längst nicht so intensiv wie die Ur-Fassung - eine bis heute verstörende, gelungene Studie von Gewalt. Der direkte Vergleich ist möglich, denn beide Versionen liegen der neuen Edition bei.

Auf Blu-ray und DVD bei Studiocanal.