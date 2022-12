Das sind die besten Serien des Jahres 2022

"Irma Vep" ist eine Serie übers Serienmachen. Und über die Serienindustrie. Der Regisseur, der in der Serie die Serie dreht, besteht übrigens darauf, dass er keine Serie dreht, sondern einen Film – der acht Teile umfasst. Eine Serie könne es gar nicht sein, er ist nämlich Filmregisseur, sagt er. Wohin entwickelt sich das bewegte Bild? Und wer soll all die Serien, die ständig rauskommen, eigentlich schauen? Die Serie "Irma Vep" ist bei all den Meta-Ebenen und Theorien über die Filmindustrie, aber nicht verkopft, sondern sehr unterhaltsam.

Neuland (ZDF Mediathek)

Die Soldatin Karen Holt wird aus dem Auslandseinsatz in Mali zurück nach Hamburg geholt, weil ihre Schwester verschwunden ist und sie sich um deren Kinder kümmern soll. Karen trifft auf eine Welt, die ihr vollkommen fremd ist: eine elitäre, privilegierte, heile Vorstadtwelt, in der über den geplanten Integrationsanbau für Geflüchtete an der Grundschule diskutiert wird, aber niemand mitbekommt, was bei den Kindern auf dem Schulhof tatsächlich vor sich geht. Die Serie stammt von "KDD – Kriminaldauerdienst"-Schöpfer Orkun Ertener und klingt nicht nur wie eine deutsche Version der amerikanischen Hit-Serie "Big Little Lies" – sie bohrt auch genauso erbarmungslos in den Abgründen der augenscheinlich perfekten Eltern.