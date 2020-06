vor 9 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Kino-Tipps der Woche

Die "Gipsy Queen" kämpft um eine Zukunft in Deutschland, Nintendo-Held "Sonic The Hedgehog" legt sich mit Jim Carrey an, und Frauen kicken in "Das Wunder von Taipeh": die wichtigsten Kino- und Heimkinostarts der Woche.