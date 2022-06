Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Wie im echten Leben" - Juliette Binoche auf Günter Wallraffs Spuren

Marianne will herausfinden, unter welchen prekären Bedingungen die Menschen auf Fähren arbeiten müssen. Sie schleust sich in Nordfrankreich als Reinigungskraft in die Putzkolonne der England-Fähre ein - und macht sich heimlich Notizen. Denn eigentlich ist sie Schriftstellerin und arbeitet an ihrem nächsten Enthüllungsbuch ... Ein ebenso schmerzlicher wie sehenswerter Film mit Juliette Binoche - nach wahren Begebenheiten.