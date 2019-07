Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Ein ganz gewöhnlicher Held" – Gegen die soziale Kälte

Helden des Alltags – in diesem Fall Stuart Goodson, der während einer Kältewelle Obdachlose in der Bibliothek ihr Lager aufschlagen lässt. Das kommt nicht bei allen gut an – besonders nicht beim Leiter der Bibliothek, der seine Erlaubnis für die Aktion verweigert hat. Erst rückt der Wachdienst an, dann die Polizei. Regisseur und Hauptdarsteller Emilio Estevez prangert in seinem Drama die soziale Kälte in den USA an.