Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts vom 17. Oktober

"Die Blechtrommel – Restaurierte Fassung": Der Schlöndorff-Klassiker in bester Bild- und Tonqualität

Der kleine Oscar Matzerat schreit in Volker Schlöndorffs oscarprämiertem Klassiker "Die Blechtrommel" gegen den Wahnsinn der Welt an. Seine Verfilmung des Günter-Grass-Bestsellers erscheint nun in restaurierter Fassung in der Collector's Edition auf Blu-ray. Bild und Ton sind hervorragend, David Bennent, Mario Adorf und Angela Winkler als Familie im Deutschland des Dritten Reichs immer wieder großartig anzusehen.

Auf Blu-ray bei Studiocanal.