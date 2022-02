Das sind die 5 wichtigsten HeimKino-Neustarts der Woche

"Last Night in Soho" - Grooviger Genre-Mix vom Macher von "Baby Driver"

Ellie zieht zum Mode-Studium nach London. Doch die Visionen, die sie seit dem Selbstmord ihrer Mutter verfolgen, nehmen zu. Jede Nacht wird sie im Traum in die Swinging Sixties katapultiert, landet in "Last Night in Soho" im Körper einer anderen Frau. "Baby Driver"-Regisseur Edgar Wright ist ein beeindruckender Genre-Mix gelungen.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD bei Universal Pictures.