Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Karoline Herfurth träumt von einem Baby in "Einfach mal was Schönes", Harry Potter trifft auf Mozart in "The Magic Flute", und Alejandro González Iñárritu blickt tief in eine Künstlerseele in "Bardo": die Kino-Highlights der Woche.