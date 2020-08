Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Dreiviertelblut - Weltraumtouristen" - Marcus H. Rosenmüller auf den Spuren einer Band

Die Band Dreiviertelblut singt in Dialekt und bevorzugt Dreivierteltakt, ähnlich wie in der klassischen, bayerischen Volksmusik. Doch in Marcus H. Rosenmüllers Film wird deutlich: Mit Folklore und Festzelt-Musik hat diese Band nichts am Hut. "Dreiviertelblut - Weltraumtouristen" ist keine klassische Doku, eher ein recht frei schwebendes Gedicht. Ein skurriles Vergnügen mit großartiger Musik.