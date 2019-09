Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Ein leichtes Mädchen" – Das Spiel der Verführung in Cannes

Ein aufregender Sommer für zwei Cousinen in Cannes. Die ältere, Sofiá, ist "Ein leichtes Mädchen", und das bewusst. Sie will das bessere Leben und nutzt dafür ihren Sexappeal. Schnell erregt sie das Interesse eines reichen Kunstsammlers. In der Hauptrolle: Model und Designerin Zahia Dehar.