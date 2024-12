BookTok-Trends: Wo ist der Unterschied zur Bestsellerliste?

Von wegen, TikTok ist nur für junge Menschen: Ein 83-jähriger Antiquar hat dieses Jahr die Lese-Community auf TikTok ("BookTok") um eine ganz besondere Stimme reicher gemacht, als im März 2024 eine etwa 50 Jahre jüngere Freundin anfing, ihm für TikTok Fragen zu stellen wie: "Was muss ein junger Mensch gelesen haben" oder "Welcher Schriftsteller ist deiner Meinung nach überschätzt?". Und dann redete Klaus Willbrand (externer Link) über Heinrich Böll, Erich Kästner, Hermann Hesse oder Leo Tolstoi und erreichte damit teilweise Video-Aufrufe in Millionenhöhe.

Dabei zählen die empfohlenen Schriftsteller nicht unbedingt zu denen, die bei den Bücher-Liebhabern auf TikTok sonst zu den Berühmtheiten zählen. Dort werden auch 2024 immer noch vor allem Genres wie Romance, New Adult und Fantasy und auch viele Ratgeber gelesen. Der Erfolg von Willbrand zeigt aber: BookTok sollte man nicht unterschätzen. Es hat sich dort eine Buch-Community etabliert, die nach eigenen Gesetzen funktioniert.

Wohl 20 Millionen Bücher dank BookTok verkauft

TikTok hat heute einen maßgeblichen Einfluss auf die Verkaufszahlen: Die Plattform selbst spricht von 20 Millionen Büchern, die aufgrund der Empfehlung auf der Plattform verkauft wurden. Die Zahl kann schwer überprüft werden, die Tendenz dürfte aber stimmen. Dennoch werden mit den Videos, in denen sich die lesebegeisterten TikToker gegenseitig ihre Lieblingsbücher empfehlen, andere Bücher zum Erfolg als es die herkömmlichen Bestsellerlisten vermuten lassen, die immer noch sehr von Erscheinungsterminen und Verlagsmarketing geprägt sind.

Auf der Bestsellerliste schon vergessen, auf BookTok ein Liebling

So zählte zu den meistverkauften BookTok-Büchern 2024, laut den Zahlen, die ein Marktforschungsunternehmen zusammen mit TikTok ermittelt, unter anderem die Eishockey-Romanze "Icebreaker" der britischen Schriftstellerin Hannah Grace. Ein Buch, das schon seit August 2023 auf dem Markt ist und es im Erscheinungsjahr nicht einmal unter die Spiegel-Bestseller des Jahres geschafft hat.

Andersherum ist beispielsweise das Buch von Bestsellerautor Hape Kerkeling "Gebt mir etwas Zeit", das seit seinem Erscheinen im September 2024 auf den oberen Plätzen der Spiegel Bestsellerliste steht, kein Thema für die BookTok-Community. Dort werden zwar alte Clips des Komikers geteilt, doch dass eine Booktokerin oder ein Booktoker sein Buch empfehlen würde? Fehlanzeige.

Buchmarkt und Booktok: Zunehmend eine Symbiose

Diese Unterschiede können altersbedingt sein. Laut der Datenbank Statista ist TikTok immer noch am relevantesten unter den 16 bis 19-Jährigen. Doch auseinanderhalten kann man den Buchmarkt und Booktok schon lange nicht mehr. So ist beispielsweise der Debutroman "22 Bahnen" von Caroline Wahl sowohl auf TikTok als auch auf den Bestsellerlisten vertreten.

2024 haben sich die beiden sogar noch mal stärker angenähert, so gab es zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse eine neue Halle, die nur den auf BookTok beliebten Genres wie New Adult, Romance, Dark Romance und Fantasy vorbehalten war.

Fremdeln mit neuen Genres

Die mediale Berichterstattung um ebenjene Halle wurde in der BookTok-Community hitzig diskutiert. Zu Unrecht sah man sich dort in eine Schmuddel-Ecke gedrängt, nur weil es in den Büchern, die oft von Autorinnen für ein weibliches Publikum geschrieben sind, oft und explizit um Sex geht. Diesen Büchern das Label "echte Literatur" zu entziehen sei, laut der BookTok-Community eine Herabwürdigung der Leserschaft, denn Genres wie New Adult können ein Einstieg sein, um sich später auch mit anderen Formen von Literatur zu beschäftigen. Jedoch sollte sich diese auch offen zeigen für die neuen Lesenden, denn die wollen vor allem eins: Ernst genommen werden.

Übrigens: Auch der BR-TikTok-Kanal Literally (externer Link) startete 2024 erfolgreich mit dem Ziel, in kurzen, unterhaltsamen Videos auf TikTok über dort eher untypische Themen wie Gegenwartsliteratur und Klassiker zu sprechen. Aktuell gibt es dort im Literally-Adventskalender (externer Link) Empfehlungen für literarische Weihnachtsgeschenke, die auch noch last Minute zu haben sind.