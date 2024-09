New-Adult-Romane: Das Erfolgsgenre der jungen Generation

Wenn die Rede von bekannten Autorinnen und Autoren ist, denken viele an Namen wie Sebastian Fitzek, Stephen King oder Charlotte Link. Die jüngere Generation hat darauf aber andere Antworten. Sie nennen Namen wie Mona Kasten, Colleen Hoover oder Rebecca Yarros. Sie alle schreiben im Genre New Adult – einem noch recht neuen Bereich der Literatur.

Liebesromane für junge Erwachsene

New-Adult-Bücher sind in erster Linie Liebesromane, in denen junge Erwachsene im Mittelpunkt stehen. Diese Charaktere befinden sich oft am Beginn ihres Erwachsenenlebens, auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt und erleben dabei romantische Verwicklungen, die häufig mit Missverständnissen oder Herausforderungen einhergehen. Ähnlich auch im verwandten Genre Young Adult – hier sind die Protagonisten aber meist jünger. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Genres liegt jedoch in der Darstellungsweise: New-Adult-Romane sind deutlich expliziter als Young-Adult-Bücher.

New Adult schließt eine Lücke

Eine der bekanntesten Stimmen im Genre New Adult ist die Würzburgerin Lilly Lucas. Seit 2014 ist sie als Autorin aktiv, und seit drei Jahren schreibt sie hauptberuflich. Ihre Anfänge lagen jedoch im Bereich klassischer Liebesromane, bevor vor etwa sieben Jahren das New-Adult-Genre in Deutschland aufkam. "Vorher gab es nur klassische Jugendbücher und dann musste man die Bücher lesen, die auch die Eltern lasen. Es gab nichts für die Zielgruppe zwischen 16 und 25. Diese Lücke hat New Adult quasi geschlossen", so die 37-Jährige.

Genre feiert große Erfolge

Dass dieses Genre gefehlt hat, zeigt sich deutlich: Auf den Bestsellerlisten, in Buchhandlungen und auf Buchmessen ist New Adult nicht mehr wegzudenken. In den Buchhandlungen sind diese Romane mittlerweile genauso gefragt wie bekannte Krimis oder Thriller. "Ob das eine Charlotte Link ist mit einem neuen Roman oder ein Sebastian Fitzek, der sich ankündigt – es ist genau das Gleiche wie der neue Band einer New-Adult-Reihe", sagt Bernhard Härtl, stellvertretender Filialleiter von Hugendubel in Würzburg.

Social Media als Schlüssel zum Erfolg

Ein wesentlicher Teil der Arbeit als New-Adult-Autorin spielt sich inzwischen online ab, besonders auf Plattformen wie Instagram und TikTok. "Inzwischen würde ich sagen, dass 50 Prozent meiner Arbeit aus Social Media besteht, weil ich dort direkt mit meiner Zielgruppe in Kontakt treten kann.", so Lucas. Viele Leserinnen und Leser holen sich heutzutage online Anregungen für ihre nächste Lektüre.