Schussähnliche Geräusche: Großalarm an Nürnberger Schule

In einem Schulgebäude samt Internat in Nürnberg hat es am Abend einen Polizeieinsatz gegeben. Einem Sprecher zufolge wurden "schussähnliche Geräusche aus dem Anwesen" gemeldet. Entsprechend lief ein größerer Einsatz im Stadtteil Langwasser an, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf BR-Anfrage bestätigte.

Polizei meldet keine Verletzten

Betroffen war demnach eine Lehr- und Wohneinrichtung für Blinde und Sehbehinderte in der Brieger Straße. Spezialeinsatzkräfte suchten das Gebäude nach der möglichen Ursache ab – allerdings ohne Ergebnis. Damit dürfte der Einsatz laut Polizeisprecher Michael Petzold bald beendet sein.

Hinweise auf Verletzte gibt es laut Polizei nicht. Es sei unklar, ob es tatsächlich Schüsse oder schussähnliche Geräusche gegeben habe, es lasse sich aber auch nicht ausschließen.

Polizei richtet Anlaufstelle ein

Während des Einsatzes waren das Gebäude abgeriegelt sowie zwei umliegende Straßen gesperrt worden. Bewohner durften ihre Wohnungen nicht verlassen. Für Angehörige wurden Anlaufstellen außerhalb der Einrichtung geschaffen. Eine Betreuungsgruppe, Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Einheiten waren vor Ort.

Mit Informationen von dpa