"Bayreuth Baroque" startet 2025 mit Barockoper "Pompeo Magno"

Eine Oper aus der Barockzeit auf der Bühne eines Opernhauses aus der Barockzeit – das gibt es nur in Bayreuth. Bereits zum sechsten Mal wird im kommenden Jahr im Markgräflichen Opernhaus das "Bayreuth Baroque Opera Festival" stattfinden; diesmal mit einer venezianischen Oper. Der künstlerischen Leiter Max Emanuel Cencic wird erstmals Francesco Cavallis "Pompeo Magno" auf die Bühne bringen.

Eine fast vergessene Oper kommt auf die Bühne

Mit der Oper von Cavalli wolle man einen musikalischen Sprung in den Norden Italiens wagen, so Max Emanuel Cencic bei der Vorstellung des Programms von "Bayreuth Baroque" am Freitag. Erneut habe man sich auch bewusst für eine unbekannte und selten aufgeführte Oper entschieden, die in Bayreuth zu neuem Leben erweckt werden soll. "Pompeo Magno" wurde 1666 uraufgeführt und sei eine Weltoper zwischen Traum und Realität, so Cencic.

13 Solisten werden bei der Inszenierung auf der Bühne stehen. Cencic selbst übernimmt die Titelrolle. Die Proben beginnen im Juli in Athen. "In Bayreuth hätten wir während der Wagner Festspiele keinen Platz", so Cencic.

Auch ein Gala-Dinner steht auf dem Programm

Auf dem Programm des Festivals stehen außerdem Konzerte, Solo-Abende und ein Gala-Dinner. Eine zweite szenische Oper wird es in der kommenden Spielsaison nicht geben. Diese hätte ursprünglich im neu sanierten Friedrichsforum in Bayreuth zur Aufführung kommen sollen, dessen Fertigstellung dauert allerdings noch an. Das Opernfestival wird vom Freistaat, dem Bezirk Oberfranken und der Stadt Bayreuth gefördert. Die Stadt Bayreuth hat sich erst in dieser Woche im Haupt- und Finanzausschuss für eine weitere finanzielle Unterstützung des Festivals in Höhe von 340.000 Euro entschieden.

Das "Bayreuth Baroque Opera Festival" beginnt am 4. September und endet am 14. September 2025. Der Kartenvorverkauf startet online am 12. Dezember.