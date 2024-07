Bardentreffen Nürnberg: kostenlose Weltmusik in der Innenstadt

Das Gesamtprogramm für das 47. Bardentreffen vom 26. bis 28. Juli in Nürnberg steht. Unter dem diesjährigen Motto "Mediterranean Crossing" finden bei dem Weltmusikfestival in der Innenstadt rund 100 kostenfreie Konzerte auf acht Bühnen statt, teilte die Stadt am Freitag mit.

Mediterrane Musik als Schmelztiegel der Kulturen – Musik verbindet

Mediterranes Flair soll in Nürnberg an den drei Festivaltagen durch die Stadt ziehen und begeistern, musikalisch und auch von der Stimmung der Besucherinnen und Besucher her. Das Motto des Bardentreffens legt seinen Schwerpunkt in diesem Jahr auf die musikkulturellen Entwicklungen im Mittelmeerraum. Dabei werde auch deutlich, wie die unterschiedlichsten Kulturen rund um das Mittelmeer bis heute von gegenseitigem Austausch geprägt sind, so die Veranstalter. "In Zeiten, in denen mehr und mehr von Abschottung und Abgrenzung die Rede ist, setzt das Zusammenkommen und gemeinsame Erleben von Musik ein Zeichen und erweitert Perspektiven", so Festivalleiter Rainer Pirzkall.

Von Südamerika über den Mittelmeerraum bis Franken

Neben Künstlern aus dem Mittelmeerraum wie dem syrisch-palästinensischen Musiker Aeham Ahmad, dem algerischen Musikkollektiv Labess oder der spanischen Gruppe Baiuca sind auch internationale Künstler wie La Delio Valdez aus Argentinien oder Bala Desejo aus Brasilien vertreten. Außerdem stehen Künstler aus Deutschland und aus der Region auf den Bühnen.

Straßenmusiker, Familienkonzerte, Tanz und "Silent Disco"

Neben den offiziellen Veranstaltungen bringen während des Bardentreffens außerdem wieder zahllose Straßenmusiker die Altstadt zum Klingen. Für Kinder und Familien sind an den Nachmittagen auf der Insel Schütt insgesamt fünf Konzerte geboten.

Im Rahmenprogramm zum Bardentreffen gibt es unter anderem einen Tanzworkshop auf dem Hauptmarkt zum Thema "Gemeinsam griechisch tanzen" (Samstag, 27. 07., ab 15.30). Neu ist in diesem Jahr eine "Silent Disco" auf der Insel Schütt. Am Freitag und Samstag nach dem Ende der Konzerte (23.00 – 01.00 Uhr) können sich Tanzbegeisterte 800 Kopfhörer leihen und zu DJ-Klängen tanzen, ohne dass die Umgebung etwas davon hört.

Rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet

Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr wieder mit rund 200.000 Besuchern. Im vergangenen Jahr war ein neuer Besucherrekord erzielt worden. Der Eintritt zu allen Konzerten und Veranstaltungen ist frei – dank der Unterstützung der Stadt Nürnberg und von Sponsoren. Die Veranstalter hoffen aber darauf, dass viele Besucherinnen und Besucher zum Beispiel das Fanshirt oder den diesjährigen Barden-Pin kaufen, der gegen eine Spende ab fünf Euro zu haben ist.

Bayerischer Rundfunk sendet Radio-Mitschnitte

Der Bayerische Rundfunk präsentiert das Bardentreffen live im Radio auf Bayern 2 am Festivalsonntag (28. 07.24, von 20.00 bis 23.00 Uhr) und an den folgenden drei Sonntagen von 20.00 bis 22.00 Uhr. In der ARD­ und Arte­Mediathek sind außerdem verschiedene Konzerte in voller Länge zu sehen. Man kann noch zahlreiche BR Konzert-Streams früherer Bardentreffen "nachschauen".