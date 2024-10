Antifaschismus und Surrealismus im Lenbachhaus München

Ein großes Ölgemälde der tschechischen Malerin Toyen alias Marie Čermínová zeigt ein weißblaues Korsett, das über graubraunem Untergrund schwebt. Die Szenerie erinnert entfernt an Felsen, ein Streifen Wasser zerschneidet das Bild von oben nach unten. Genauere Verortungen hat sie bewusst vermieden, es gibt keine Tiefenräumlichkeit, keinen logischen Bildraum, alles bleibt im Vagen. "Verlassene Höhle" heißt das Bild und es geht um nichts weniger als ein neues Sehen.

Kunst, in der es um etwas geht

Mit der – Zitat – "erbärmlichen Tagespolitik" wollten sich die Surrealisten zumindest in ihrer Kunst nicht auch noch beschäftigen müssen. Sie wollten nicht abbilden, sondern eine neue Welt erschaffen. Natürlich sind verfremdete und zerstückelte Körper oder die Auflösung jeder Bildlogik an sich schon Ausdruck und Zeichen der Zeit. Stephanie Weber: "Dieses "sur" im Surrealismus, das ist nicht gemeint als ein Eskapismus, wir schweben über allem, wir haben mit Gesellschaft nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil ist das die Einsicht, dass wir immer von Gesellschaft geprägt sind, uns nicht komplett aus ihr befreien können, und dass wir aber vielleicht mit den Methoden der Kunst die Dinge in ihrer Absurdität, wie sie eigentlich gegeben sind, darstellen können und so dagegen arbeiten."

Foto-Experimente im Untergrund

Mehr als drei Jahre lang versteckt die Malerin Toyen den jüdischen Künstler-Kollegen Jindřich Heisler in ihrer Wohnung, der dort vor allem Fotoexperimente macht: Wir sehen verzerrte Pferdeköpfe und Hunde wie in eine dünne Schicht Mehl auf schwarzem Untergrund gemalt. Doch die Verfremdungen reichen Heisler nicht, er zündet er das Material an, es entwickelt ein Eigenleben, lässt Muster wachsen, und macht aus den Werken Bilder des Loslassens, der freiwilligen Aufgabe jeder Herrschaft über das Material aber auch Bilder des Kontrollverlusts.