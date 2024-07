Hoch das Glas! Die Pinakothek der Moderne zeigt Glaskunst

Eine Karaffe in Blutorange, mit einer Oberfläche wie ein vom Wind gekräuselter See. Eine transparente Skulptur, aus der kleine durchsichtige Bröckchen wachsen wie frisch aus dem Eiscrusher. Sanft fließender Stoff, pudriger Schnee, aufsteigende Champagnerbläschen: die Erscheinungsformen von Glas kennen keine Grenzen.

Dabei ist die Verarbeitung gar nicht so einfach. Direkt anfassen kann man das Glas während der Herstellung jedenfalls nicht, erklärt Kuratorin Xenia Riemann-Tyroller von der Neuen Sammlung: "Glas ist ein ganz besonderes Material, weil es eigentlich eine erstarrte Flüssigkeit ist. Um das Material zu verarbeiten, muss man es sehr stark erhitzen, über 1.000 Grad. Man braucht unglaubliches Know-how bezüglich der Ursprungsmasse, aber man bedarf auch einer großen Kunstfertigkeit und eines großen Erfahrungsschatzes, um mit Glas umzugehen."

Abwaschbar und farbecht: Glas bleibt ewig schön

Ein neu eingerichtetes Areal im Untergeschoss der Pinakothek der Moderne zeigt nun das ganze Spektrum des Materials: Dazu gehören künstlerische Vasen aus den Meisterbetrieben in Murano und Skulpturen aus Tschechien – zwei der wichtigsten Zentren der Glaskunst in Europa. Teil ist aber auch Industrieglas: Glasflaschen von Coca-Cola bis zur Mundspülung von Odol in milchigem Weiß.

Teekannen von Wilhelm Wagenfeld, so zart, dass man sie kaum sehen kann. Oder sein deutliche massiveres, rechteckiges Stapelgeschirr aus der Bauhaus-Zeit. Denn bevor der Kunststoff Einzug in unseren Alltag hielt, war Glas in Küche und Haushalt stark verbreitet, so Glas-Expertin Riemann-Tyroller: "Glas ist geruchs- und geschmacksneutral und es ist leicht zu reinigen - das sind alles Vorteile, warum zum Beispiel auch dieses Glasgeschirr eine Zeit lang sehr modern war, weil es einfach eine Hygiene mitgebracht hat. Es ist ein sehr gesundes Material im Gebrauch."