20 Jahre Freilichttheater im Bauernhofmuseum Massing

Karl Valentin auf der Bühne

Auch der elf Jahre alte Florian Römelsberger bekommt so eine Möglichkeit, die er gerne nutzt. Er führt mit seiner Mama Gertraud am zweiten Abend "In der Apotheke" von Karl Valentin auf. "Es ist immer ein Highlight, vor so vielen Menschen zu spielen. Man gibt sich ja auch Mühe. Meine Mama hilft mir immer viel und wir proben immer nebenbei", sagt der Elfjährige von "s'Trachtler Theaterbrettl Massing".

Gertraud Römelsberger betreut seit über zehn Jahren Kinder- und Jugendgruppen bei den Freilichttheatertagen. Das Schöne sei, wie man die Kinder und Jugendlichen dabei sehe, wie sie das umsetzen, was man ihnen sagt und wie viel Spaß sie an so einem Theaterstück haben. Das sei außerdem nicht einfach, da es dabei kein Mikro, keine Licht- und Tontechnik gebe. "Sie müssen einfach frei rausspielen", so die Jugendleiterin des Trachtenvereins "d'Rottaler Massing".

Massing als Karrieresprungbrett

So manche waren schon in Massing dabei und haben es später zu ihrem Beruf gemacht, auf der Bühne zu stehen. Wie die Kabarettistin Franziska Wanninger. Sie ist mit Mitte 20 zum ersten Mal mit dem Thalia Theater Tann aufgetreten: "Mit einem Sketch, den mein Kollege und Freund Christian Lex geschrieben hat. Der ist ja Drehbuchautor und hat schon einen Grimme-Preis gewonnen. Der hat auch in Tann seine Anfänge gemacht. Da habe ich damals mitgespielt. Was ich an Massing so besonders gefunden habe, war, dass da so viele Laien-Theatergruppen zusammenkommen und du so viele Leute kennenlernst, die natürlich dieselben Probleme haben, die dieselben Hindernisse haben, damit überhaupt so ein Stück auf die Bühne kommt."

In Massing sehe man immer wieder, was da für unglaubliches Potential da sei, so Wanninger. "Die Leute gehen normal in die Arbeit und treffen sich in ihrer Freizeit abends und proben an einem Stück und sind da oben so überzeugend, dass man sich denkt: 'Mensch, du hättest auch einen anderen Beruf wählen können.'"

Besonders sei auch die Backstage-Situation im Schusteröder-Hof, erinnert sich Wanninger. In den niedrigen Räumen bereiten sich die Gruppen auf die schnell wechselnden Auftritte vor. Eine ganz besondere Stimmung herrsche dort, so Wanninger. Mittlerweile war sie auch schon Schirmherrin der Freilichttheatertage. Neben einigen anderen bekannten Persönlichkeiten, wie dem Kabarettisten-Paar Herbert und Schnipsi, dem Kabarettisten Django Asül oder den Schauspielern Alexander Duda und Dieter Fischer.