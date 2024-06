Freilandtheater Bad Windsheim: Eigene Stücke in toller Kulisse

Mit "Der Sommergast" knüpft das Freilandtheater Bad Windsheim in seiner Jubiläums-Spielzeit an seine erfolgreiche Fünfzigerjahre-Komödie "Bessere Zeiten" an und zeigt eine temporeiche, spannende Geschichte, diesmal im Stil der wilden Sechzigerjahre vom Wirtschaftswunder zur Studentenrevolte, mit Live-Musik von Schlager bis Beat!

Historische Gebäude als Bühne

Gespielt wird bei den Produktionen an wechselnden Spielorten, stets innerhalb des Fränkischen Freilandmuseums, einem der größten Freilichtmuseen Süddeutschlands mit gut 100 Gebäuden. Es wird jeweils eine Tribüne, die 300 bis 400 Zuschauer fasst, vor einer historischen Kulisse aufgebaut. Zwischen Dezember und August, während der Probenzeit und der Aufführungen, leben und arbeiten ca 100 Menschen für das Theater.

Laien lernen von Profis

Seit Jahren gehört immer wieder der 66-jährige Schauspieler Peter Pruchniewitz im Freilandtheater zum Ensemble – dieses Jahr spielt er die Hauptrolle im Stück "Der Sommergast". Der Profischauspieler liebt die besondere Atmosphäre des idyllischen Freilandmuseums, wie er sagt. Das Freilandtheater sei für ihn einzigartig, weil sein Leiter Christian Laubert alle Stücke selbst und für die unterschiedlichen Typen des Ensembles schreibt. Spannend findet der Profischauspieler, dass hier Profis und engagierte Laiendarstellende mit großem Enthusiasmus zusammenarbeiten.

Maßgeschneiderte Rollen für alle

In diesem Jahr spielt Peter Pruchniewitz einen geheimnisvollen Sommergast, der in den 1960er-Jahren nach einer verlorenen Liebe forscht. Eine Paraderolle für den Profi, vom Theaterleiter auf den Leib geschrieben. Eine Rolle für den Vollblutschauspieler, der hier alle Register ziehen kann. Er, der Sommergast, hat es mit einer verschworenen Dorfgemeinschaft zu tun, die ein dunkles Geheimnis hütet.

Junge Talente am Start

Wie immer packt Theaterleiter und Autor Christian Laubert vieles in seine unterhaltsamen Stücke: Komik, Tragödie und vor allem Spannung. Eine Besonderheit im Freilandtheater: Jedes Jahr erfindet Christian Laubert neue Geschichten rund um fränkische Dorfgemeinschaften. Profis wie Laien haben hier Spaß am Spiel. Peter Pruchniewitz staunt immer wieder über die jungen talentierten Laiendarstellerinnen und -darsteller.

Geheimnisse werden gelüftet

In den zweieinhalb Stunden des Stücks geht es um Liebe, dunkle Geschäfte und einen Neuanfang. Der geheimnisvolle Sommergast beobachtet und zieht seine Schlüsse. Die Dorfgemeinschaft fragt sich, was er wirklich in ihrem Dorf zu suchen hat. Dass er ein harmloser Sommerfrischler ist, glaubt keiner von den Dorfältesten. All das sind beste Zutaten für einen launigen, unterhaltsamen Theaterabend.

Zeitreise auf dem Museumsareal

Gespielt wird dieses Mal auf dem Rangau-Dorfplatz auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums mit über 40 historischen Gebäuden in denen sich während der Theatersaison Masken und Umkleiden befinden. Noch bis zum 17. August wird gespielt – immer Mittwoch bis Samstag um 20.30 Uhr. Wer früh genug kommt, kann den einen oder anderen Schauspieler über das Museumsareal flitzen sehen.