Schwere Gewitter: Unwetterwarnung für Teile Bayerns

Bayern stehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erneut teils kräftige Gewitter bevor. Die Temperaturen sollen im Laufe das Tages auf schwülwarme 23 bis 29 Grad steigen, dann seien bis in die Nacht zum Freitag Gewitter und Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Besonders betroffen seien Schwaben, Niederbayern, sowie Ober- und Unterfranken, hier könne es örtlich auch Überschwemmungen geben.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Unwetterwarnungen für Teile Bayerns

Für Schwaben, Niederbayern, Ober- und Unterfranken warnt der DWD vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Stunde, sowie vor Sturmböen und Hagel. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und umherfliegende große Gegenstände. Schäden an Gebäuden seien hier nicht auszuschließen. Außerdem seien überflutete Straßen, Unterführungen und Keller, sowie Erdrutsche und Hagel möglich.

Die betroffenen Gebiete in Schwaben: Kreis Günzburg, Kreis Neu-Ulm, Kreis Unterallgäu.

Die betroffenen Gebiete in Unterfranken: Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Würzburg.

Die betroffenen Gebiete in Niederbayern: Kreis Deggendorf, Kreis Dingolfing-Landau, Kreis Passau, Kreis Rottal-Inn.

Vielerorts Starkregen oder Gewitter wahrscheinlich

Auch in Oberfranken, in der Oberpfalz und in Nieder- und Oberbayern drohen Gewitter, ebenfalls teils mit Starkregen oder Hagel. Örtlich bestehe die Gefahr von Blitzschäden, Hagelschlag oder Überflutungen.