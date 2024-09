Warum der ewige Streit um Abtreibung für Rechte interessant ist

Zwei Frauen, eine Frage: Sollen wir unser Abtreibungsrecht reformieren? Strafrechtlerin Liane Wörner sagt ja. Sie ist Teil einer Expertinnen-Kommission, die der Ampel-Regierung eine Reform vorschlägt. Die Publizistin Liane Bednarz ist dagegen. Für sie ist die aktuelle Lösung ein guter Kompromiss im moralischen Dilemma um §218. Wird er angefasst, könnte eine neue Diskussion der extremen Rechten Aufwind geben. Zwei Seiten, die viele Argumente liefern für ihre Meinung, nicht nur Emotionen. Damit man sich am Ende eine eigene Meinung bilden kann. *** Uns erreicht Ihr hier: dieEntscheidung@br.de. Schickt uns Eure Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge. *** Unsere Podcast Empfehlung: Im Tagesschau Podcast "Mal angenommen" denken die Macher der Tagesschau politische Ideen in die Zukunft weiter und spielen in Gedankenexperimenten durch, was passieren könnte, wenn sie Wirklichkeit würden. Zum Beispiel: Was würde passieren, wenn keiner mehr Steuern zahlt? Was würde passieren, wenn wir alle weniger arbeiten? https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/71374876/