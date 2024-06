Donum Vitae: 25 Jahre Kampf um die Abtreibungs-Beratung

Beratungsschein – eine "Lizenz zum Töten"?

"Lizenz zum Töten" nannte der Fuldaer Erzbischof Johannes Dyba damals öffentlichkeitswirksam den Beratungsschein. Unter den deutschen Bischöfen vertrat er damit aber die Minderheitsposition. Die meisten Bischöfe wollten trotz Widerstand aus dem Vatikan im staatlichen Beratungssystem mit Schein-Ausstellung verbleiben – allen voran ihr damaliger Vorsitzender, der Mainzer Bischof Karl Lehmann. Sie argumentierten wie die Gründungsväter und -mütter von "Donum Vitae": "Mit Schein erreichen wir mehr Frauen und haben damit auch die Chance, mehr Schwangeren Mut zum Kind zu machen", sagt Tyllack. Statistisch erfasst wird der Erfolg der lebensbejahenden Beratung aber nicht, das sähe das Gesetz auch gar nicht vor.

Davon unbenommen verhalte es sich aber so: Sollte eine Frau zuerst in eine katholische Beratungsstelle gehen, in der ihr kein Schein ausgestellt wird, sie sich hinterher aber doch für eine Abtreibung entscheiden, muss sie sich erneut einer Beratung unterziehen, nach der sie eben auch den Schein bekommt. "Das ist einfach unrealistisch", sagt Tyllack. "Da wählt jede Betroffene lieber gleich die Beratungsstelle, wo sie auch den Schein bekommt, um im Zweifel nicht zweimal zur Beratung zu müssen."

Dafür focht eine Mehrheit der deutschen Bischöfe jahrelang mit dem Vatikan. Vergebens. "Wir haben gekämpft, wir haben verloren", sagte Lehmann, nachdem Johannes Paul II. den deutschen Bischöfen am 3. Juni 1999 einen Brief geschrieben hatte. Darin forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche die deutschen Amtsbrüder endgültig auf, die Beratungsstellen in katholischer Trägerschaft anzuweisen, keinen Schein mehr auszustellen. Frei nach der Haltung der Kirche, wonach Abtreibung "ein verabscheuungswürdiges Verbrechen" darstelle. So formulierte bereits das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren; und ähnlich scharf auch heute Papst Franziskus, der Abtreibung mit Auftragsmord gleichsetzt.

Außerhalb der katholischen Kirche "unabhängig und glaubwürdiger"

In Deutschland, so scheint es, hat die Kirche ihren Frieden damit gefunden, dass ihre Beratungsstellen keinen Schein mehr ausstellen. Dafür tut es "Donum Vitae". Dort ist man sich seiner katholischen Herkunft – zumindest der Gründergeneration nach zu urteilen – noch sehr wohl bewusst ist.

Unters Dach der Kirche will man dort aber nicht, auch wenn man heute einander schätze, statt einander argwöhnisch zu beäugen, sagt Tyllack. So war unlängst gar der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz, der Berliner Erzbischof Heiner Koch, beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen in Erfurt. "Wir sind heute froh über unsere Unabhängigkeit. Die gibt uns mehr Freiheiten und – das muss man mit Blick auf die katholische Kirche heute leider auch sagen – eine größere Glaubwürdigkeit."