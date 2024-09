BMW-Embleme in einer Produktionshalle im BMW-Werk Dingolfing (Symbolbild)

BMW-Embleme in einer Produktionshalle im BMW-Werk Dingolfing (Symbolbild)

30.09.2024, 10:41 Uhr Audiobeitrag

> Bei BMW in Dingolfing stehen erneut die Bänder still

Bei BMW in Dingolfing stehen erneut die Bänder still

Das BMW-Werk in Dingolfing hatte bereits Mitte September die Autoproduktion unterbrochen. Seit Freitag stehen die Bänder in Europas größtem BMW-Werk erneut still. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Philip Kuntschner