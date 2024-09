Mann in München getötet: Polizei fahndet mit neuem Foto

Die Polizei fahndet mit einem neuen Foto und mit dem Namen öffentlich nach dem Tatverdächtigen, der am Mittwochvormittag im Alten Botanischen Garten in München im Streit einen Mann tödlich verletzt haben soll. Es handelt sich um den polnischen Staatsbürger Rafal Artur Pawlak, der in der bayerischen Landeshauptstadt keinen festen Wohnsitz hat.

Nach Angaben des Präsidiums wurden in der vergangenen Nacht drei Adressen im Stadtgebiet durchsucht, zu denen der 30-Jährige Bezüge hatte. In einer der Wohnungen wurde Kleidung sichergestellt, die er gestern getragen haben soll. Auch weil eine Flucht in sein Heimatland Polen nicht ausgeschlossen wird, sind Zielfahnder in die Ermittlungen eingebunden.