Waldbrände nahe Athen außer Kontrolle - Dörfer evakuiert

Der Kampf gegen die Flammen nahe der griechischen Hauptstadt geht weiter: Seit Sonntag lodert ein Großbrand nordöstlich von Athen, der bislang nicht gestoppt werden konnte. Seit über einem Monat leidet Griechenland unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Am Montagmorgen mussten weitere Ortschaften evakuiert werden.

Warum sich das Feuer so schnell ausbreitet

Meteorologen und Zivilschutz hatten in den vergangenen Tagen immer wieder gewarnt: Wegen der extremen Trockenheit und der starken Winde, die derzeit rund um die Ägäis wehen, könne sich jeder kleine Brand binnen Minuten zu einem Großfeuer ausweiten. Die Lage werde in den kommenden Tagen äußerst gefährlich bleiben, teilte der Zivilschutz mit. In den meisten Regionen Griechenlands hat es seit Monaten nicht mehr richtig geregnet.

Dörfer evakuiert, dichte Rauchschwaden über Athen

Die Einwohner von zwölf Dörfern seien per SMS aufgerufen worden, ihre Häuser in der Region um Marathon und Penteli zu verlassen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Rundfunk mit. Griechischen Medien zufolge wurden zahlreiche Menschen mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht, das hatten Rettungsdienste berichtet. Auch zwei Krankenhäuser mussten evakuiert werden, wie die Regierung mitteilte.

Wegen der starken Rauchbildung lag stundenlang eine dichte graubraune Wolke über Athen. Die Rauchschwaden erstreckten sich über mehr als 100 Kilometer und erreichten sogar die vorgelagerte Halbinsel Peloponnes, wie Anwohner berichteten und auf Satellitenbildern zu sehen war.

In der Region um Athen und in weiten Teilen Mittelgriechenlands herrscht nach Angaben des Zivilschutzes die höchste Stufe der Brandgefahr. Der Juni und der Juli waren die heißesten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Griechenland. Zuvor hatte das Land bereits den wärmsten je verzeichneten Winter erlebt.

Touristische Einrichtungen angeblich nicht bedroht

Für Menschen, die vor den Flammen flüchten, hatten die Behörden Unterkünfte im Olympiastadion im Norden von Athen und in anderen Sporthallen organisiert. Auch Hotels stellten Zimmer zur Verfügung, wie der Verband der Hoteliers mitteilte. Touristische Einrichtungen werden bislang nicht von den Bränden bedroht, berichteten übereinstimmend Reporter vor Ort. Zahlreiche Einwohner blieben den Angaben nach in ihren Häusern und kämpften mit Gartenschläuchen gegen die Flammen an.