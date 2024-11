Chor gegen Krebs - ein besonderes Angebot in Rosenheim

Der "Chor gegen Krebs" in Rosenheim ist keine traurige Veranstaltung. Wer das meint, liegt falsch. Es wird nicht nur fröhlich gesungen, sondern es wird sich auch unterhalten und zum Ende hin gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Der Chor ist Teil der Bürgerstiftung Rosenheim. Die Stiftung wurde von Bürgerinnen und Bürgern gegründet mit dem Ziel, durch die geförderten Projekte die Rosenheimer Stadtgesellschaft zu stärken.

"Ich gehe glücklich nach Hause"

An einem Probenvormittag, wenn sich der "Chor gegen Krebs" trifft, sitzen etwa zehn Frauen im Halbkreis zusammen. Sänger, also Bässe und Tenöre, sind sonst auch dabei, aber es kommen nicht bei jeder Probe immer alle. In der Spitze hat der "Chor gegen Krebs" achtzehn Mitglieder, die einmal monatlich zusammenkommen. Sie gehe immer fröhlich nach Hause, meint eine Sängerin. Sie sei von Anfang an dabei und das gemeinsame Singen gebe ihr viel. Das merke auch ihre Familie.

So sieht es auch eine Mitsängerin, die berichtet, dass ihre Erkrankung sie stark belaste. Singen sei einfach unheimlich heilsam, fügt sie hinzu. Eine dritte Sängerin bekennt, nicht alle Lieder singen zu können, manches gehe ihr zu nahe.

Der Chor gegen Krebs - "ein Herzensprojekt"

Chorleiterin ist die Rosenheimer Opernsängerin Sieglinde Zehetbauer. Dieser Chor sei ihr ein Herzensprojekt, sagt sie. Für sie selbst sei Singen eine unglaubliche Energiequelle, die Freude und Kraft gebe. Dies wolle sie gern weitergeben. Außerdem fehle hier der ständige Druck zu einer Aufführung zu kommen, man singe nur der Freude wegen.

Berührungsängste habe sie keine gehabt, als ihr das Projekt angetragen wurde, erzählt Zehetbauer. Man müsse das Beste aus seinem Leben machen, egal, was man in seinem Leben bekomme. Und Musik könne einen aus manchen tiefen Tälern wieder herausholen, meint die Rosenheimer Sängerin, die den Chor mit sehr viel Empathie leitet. Finanziert wird ihr Engagement über die Rosenheimer Bürgerstiftung.

Ein Angebot der Bürgerstiftung

Der Chor trifft sich in den Räumen der Bürgerstiftung Rosenheim, die es nun bereits seit zwölf Jahren gibt. Die Stiftung wurde von Bürgerinnen und Bürgern gegründet mit dem Ziel, durch die geförderten Projekte die Rosenheimer Stadtgesellschaft zu stärken. Spenden ermöglichen immer wieder weitere Schritte - der Chor bekam so zum Beispiel neue Liederbücher.

"Egal ob Dir die Krankheit gerade die Luft raubt, ob Du, ohne Dich erklären zu müssen, andere Menschen treffen möchtest. Ob Du schon mal in einem Chor gesungen hast oder es zum ersten Mal probierst: Man freue sich auf jede Stimme!", heißt es im Flyer der Bürgerstiftung Rosenheim.