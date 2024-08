Verirrter Talkmaster am Tegernsee: Jimmy Fallon lädt Retter ein

Kfz-Mechaniker Leon und seine Mutter Corinna aus Gmund am Tegernsee haben den verirrten Jimmy Fallon gerettet. Nun wollen sie den US-Moderator in seiner Sendung "Tonight Show" in New York besuchen. Fallon sei von der gemeinsamen Autofahrt und der Hilfe ganz begeistert gewesen und habe sie in die Show eingeladen, erzählten sie am Montagmorgen im Gespräch mit Bayern1.

US-Talkmaster verirrt sich in bayerische Autowerkstatt

"Das können wir uns nicht entgehen lassen", sagte Leon. Und auch seine Mutter Corinna will die Gelegenheit unbedingt wahrnehmen: "Das würde uns schon freuen." Wann genau das klappen könnte, müssten sie noch schauen. "Er ist ein super netter, sympathischer Mensch", so Corinna über den Showmaster. Bevor er in ihrer Werkstatt stand, habe sie von dem US-Star noch nichts gehört. "Ehrlich gesagt, ich kannte ihn nicht", sagt sie und lacht. Die Familie habe aber schon öfter Leuten vor der Werkstatt geholfen.

Der Talkmaster hatte sich am Wochenende in Bayern beim Wandern verirrt. Etwas erschöpft fragte er in einer Autowerkstatt um Hilfe und traf dort Kfz-Mechaniker Leon. Leon erzählt im Interview, dass er den prominenten Moderator mit Sonnenbrille und Bart nicht direkt erkannt, sondern ihm einfach den Weg zurück zum Hotel erklärt habe. Erst als der Gast losgehen wollte, sei ihm aufgefallen, dass der Besucher wie Jimmy Fallon aussehe und er habe ihn angesprochen. Der reagierte prompt: "Oh yeah, that‘s me, I am Jimmy!"

Jimmy Fallon: "I 🥨 Bavaria!"

Weil Leon selbst keinen Führerschein hat, fuhr seine Mutter den prominenten Gast im 90er-Jahre-Cabrio zurück zum Hotel, Leon auf dem Rücksitz. Fallon sei ganz begeistert vom Kassettenrekorder gewesen. "Da dachte ich mir, drehst du mal das Radio auf und dann kam gleich Bayern 1", erzählt Corinna. Sie hätten mitgesungen. "War wirklich super", meint sie.

Fallon hatte die Geschichte am Wochenende selbst auf TikTok erzählt (externer Link). Dazu schrieb er: "If you run into Leon or his mom – say hi and thank you from Jimmy. I 🥨 Bavaria!" (Übersetzt: Wenn du Leon oder seine Mama triffst, sag Hallo und Danke von Jimmy. Ich liebe Bayern!)

Das Video dazu sahen bis Montagmorgen mehr als zwei Millionen Menschen, mehr als 6.000 kommentierten es. Das Video "Wie ich in Bayern verloren ging" ist eines der beliebteren und oft angeschauten Fallon-Videos auf TikTok. Für Fallon ging es nach seinem Abstecher zum Tegernsee weiter nach Paris, wo er am Sonntag beim Basketball-Finale des US-Teams mitfieberte – und anschließend deren Goldmedaille feierte.