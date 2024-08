Traktor verunglückt bei Kirchweih-Tour – 15 Verletzte

In Hartenstein im Landkreis Nürnberger Land ist ein Traktor samt Anhänger in einer Kurve von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall am Sonntagnachmittag wurden 15 Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. 13 von ihnen saßen auf der Ladefläche des Anhängers.

Beifahrer nach Traktorunfall in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber brachte drei Menschen mit schweren Verletzungen von der Unfallstelle in Hartenstein in eine Klinik, darunter den 29-jährigen Traktorfahrer. Der 26-jährige Beifahrer schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Von den 13 Personen, welche sich auf dem Anhänger befanden, wurde eine 18-jährige Frau ebenfalls schwer verletzt.

Alle weiteren Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, zehn Leichtverletzte kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Auf Anhänger unterwegs zu Kirchweih

Nach Angaben der Polizei war das Gespann zu einer Kirchweih im benachbarten Dorf unterwegs. Der Unfallhergang ist noch unklar. Das Gespann sei auf einem "leicht abschüssigen, unbefestigten Teerweg" unterwegs gewesen, hieß es.

Vor Ort liefen Befragungen. Ein Gutachter und ein Sachverständiger wurden mit der Untersuchung des Unfallortes beauftragt. An der Unfallstelle waren etwa 40 Kräfte des Rettungsdienstes, zahlreiche Feuerwehrleute, Polizisten und ein Notfallseelsorger waren ebenfalls vor Ort.

Im Audio: Viele Verletzte bei Traktorunfall im Nürnberger Land