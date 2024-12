Vergewaltigungs-Vorwurf: Yogalehrer der Atman-Bewegung in U-Haft

Die Tatvorwürfe lauten: Entführung, Vergewaltigung und Menschenhandel. Einer der führenden Yoga- und Tantralehrer der Yoga-Bewegung Atman ist in Georgien verhaftet worden. Der BR berichtet in einer Bonus-Folge in seinem Podcast "Seelenfänger - Toxic Tantra" über den Fall.

Laut Medienberichten steht der 55-jährige Mihai Stoian bei der französischen Justiz im Verdacht, einer der Hauptorganisatoren des internationalen Frauenhandels zu sein. Zusammen mit seiner Frau befindet sich Stoian seit Spätsommer 2024 in Untersuchungshaft.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Anwältin des Ehepaars sagte der AFP, das Paar habe gerade Urlaub machen wollen und werde "aus religiösen Gründen verfolgt".

Teil eines aufwendigen Ermittlungsverfahrens

Die Verhaftung steht in Zusammenhang mit einem aufwendigen Ermittlungsverfahren in Paris. Dem Begründer der Yoga-Bewegung Atman, Gregorian Bivolaru, wird unter anderem Entführung in einer organisierten Bande und Menschenhandel vorgeworfen. Der BR hat im Podcast "Seelenfänger - Toxic Tantra" aufgedeckt, wie Frauen erst Yogakurse belegt haben und dann immer weiter hineingeraten sind in ein Geflecht aus Manipulation und Machtmissbrauch.

Was ist die Atman-Bewegung?

Unter dem Dachverband Atman gibt es derzeit Mitgliedsschulen in 29 Ländern, darunter die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga (DAtY) mit acht Standorten in Deutschland, u. a. in Nürnberg und München. Bis Ende 2023 war der festgenommene Mihai Stoian einer der Direktoren von Atman. Er war vor allem in Skandinavien aktiv. Dort hat er Lehrerinnen und Lehrer für die Yoga-Bewegung ausgebildet. Auf seiner Webseite nennt Stoian Bivolaru seinen "spirituellen Leiter", dem er seit 30 Jahren folgt.

Frauen werfen Atman-Gründer Missbrauch vor

Eine ehemalige Yogaschülerin der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga (DAtY) erzählt in der Bonus-Folge "Seelenfänger: Toxic Tantra – Der Mann im Schatten", dass sie Mihai Stoian bei einem Tantra-Retreat in Dänemark das erste Mal begegnet ist. Für sie eine einschneidende Erfahrung. Sie habe auch eine Einladung für einen Besuch bei Gregorian Bivolaru erhalten. Eine Yogalehrerin der DAtY habe ihr gesagt: "Du willst doch bestimmt, du freust dich doch bestimmt?" Sie ist am Ende nicht zu ihm gefahren und hat die Yogaschule verlassen. Aber andere Frauen aus verschiedenen Ländern haben das getan, BR-Reporterinnen haben mit etwa einem Dutzend von ihnen gesprochen. Mit der Aussicht auf "spirituelle Erweiterung" fuhren sie zu Bivolaru – das Erlebte bezeichnen einige im Nachhinein als Missbrauch.

Einige Frauen haben Bivolaru angezeigt. Beamte einer Spezial-Polizeieinheit haben laut Medienberichten 2023 sein Apartment beschattet – und ermittelt: Er soll zeitweise fünf bis zehn Frauen pro Woche bei sich empfangen haben.

Im November 2023 hat die französische Polizei Bivolaru in einer großangelegten Razzia nahe Paris festgenommen. Auf BR-Anfrage teilt die Staatsanwaltschaft Paris im Dezember 2024 mit, die Beweisaufnahme sei noch nicht abgeschlossen. Gegen 15 Personen wurde ursprünglich ermittelt. Aktuell seien im Zusammenhang mit den Ermittlungen zwei Personen unter richterlicher Aufsicht, vier bleiben in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Dänische Atman-Yoga-Schule weist Vorwürfe zurück

Nach BR-Informationen wurden die Ermittlungen auf andere Länder ausgeweitet: Im Oktober 2024 waren dänische und französische Polizeibeamte an Hausdurchsuchungen in zwei Räumlichkeiten der Yogaschule "Natha" in Dänemark beteiligt. Auch sie gehört der internationalen Bewegung Atman an, Mihai Stoian war dort lange Jahre in der Führungsriege.

Auf BR-Anfrage äußert sich die Anwältin des Ehepaars nicht. Die Yogaschule Natha schreibt dem BR, die Verhaftung sei nicht gerechtfertigt, und weiter: "Natha ist nicht in illegale Aktivitäten verwickelt." Die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga hat auf eine erneute BR-Anfrage nicht geantwortet, hatte aber während der Recherche zum Seelenfänger-Podcast "Toxic Tantra" geschrieben: Bivolaru sei nicht der Guru der DAtY. Und: Man wisse nichts davon, dass DatY-Schülerinnen nach Paris gebracht wurden, um Bivolaru zu einer "Initiation" zu treffen.

Ermittlungen auch in Deutschland

Auch in Deutschland laufen inzwischen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Yoga-Bewegung: Die Staatsanwaltschaft Berlin ist im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Frankreich unterstützend tätig geworden. Nach BR-Recherchen wird außerdem wegen Menschenhandels ermittelt. Mehrere ehemalige Yogaschülerinnen aus Deutschland hatten Anzeige erstattet.

Die Aktivitäten der internationalen Yoga-Bewegung laufen derweil weiter: etwa in Deutschland, Großbritannien, Russland, Ungarn oder Dänemark. Dort startet Ende des Jahres ein Neujahrs-Retreat für Paare. Unter dem Motto: "Die Flamme der Liebe neu entfachen".

Die Bonus-Folge "Seelenfänger – Toxic Tantra: Der Mann im Schatten" ist ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.