Milliarden für KI-Projekt, TikTok an Musk? Trump geht ans Werk

Die Ankündigungen und Dekrete von Donald Trump kommen weiter fast im Minutentakt: So drohte der neue US-Präsident der Europäischen Union (EU) in der Nacht mit höheren Handelszöllen, stellte weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht und hob eine Richtlinie auf, sodass Migranten in den Vereinigten Staaten nun auch an Orten wie Schulen oder Kirchen festgenommen werden können. Zudem sei er offen für einen Verkauf von TikTok an den Hightech-Milliardär Elon Musk, sagte Trump. Und: Es ist ein KI-Projekt mit mindestens 500 Milliarden Dollar (479,6 Milliarden Euro) geplant.

"Stargate" - Investitionen von "mindestens 500 Milliarden Dollar"

Dieses soll "Stargate" heißen. Das Geld werde in "KI-Infrastruktur in den USA investiert", sagte Trump. Mehr als 100.000 Arbeitsplätze würden geschaffen. Der Republikaner machte die Ankündigung im Beisein der Chefs des KI-Entwicklers OpenAI, des japanischen Softbank-Konzerns, sowie des US-Software- und Hardware-Herstellers Oracle. Die Unternehmen sollen das Projekt tragen. "Stargate" werde die Infrastruktur aufbauen, darunter "kolossale Datenzentren", sagte der Präsident.

Projekt soll auch Schutz der nationalen Sicherheit bieten

OpenAI erklärte später auf X, dass das Projekt "nicht nur die Re-Industrialisierung der USA unterstützen, sondern auch eine strategische Fähigkeit zum Schutz der nationalen Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten bieten wird". Softbank und OpenAI seien die leitenden Partner für "Stargate". Ein vierter Investor sei der Technologiefonds MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).