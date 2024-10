Vermisste aus Pommelsbrunn: Wer hat dieses Auto gesehen?

Seit Samstag sucht die Polizei nach einer 49 Jahre alten Frau aus Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land. Die Polizei gehe davon aus, dass die Frau getötet wurde, erklärt das Polizeipräsidium Mittelfranken. Nun veröffentlichen die Ermittler ein Bild des Autos eines Tatverdächtigen und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Ehemann in Untersuchungshaft

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben den 51 Jahre alten Ehemann der Frau im Fokus der Ermittlungen. Der Mann wurde bereits festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Das Ehepaar lebte getrennt. Am Samstagnachmittag meldeten die erwachsenen Kinder ihre Mutter als vermisst. Zuletzt wurde sie am frühen Freitagmorgen gesehen. "Danach verliert sich ihre Spur", schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Wer hat den schwarzen VW Tiguan gesehen?

Um die Frau zu finden, hat die Kriminalpolizei nun ein Bild und die Daten des Autos des Mannes veröffentlicht. Es handelt sich um einen schwarzen VW Tiguan mit dem Kennzeichen LAU-SW 358. Wer das Fahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstag (26. September) ab 20 Uhr bis zum Sonntag (29. September) um 18 Uhr im Landkreis Nürnberger Land gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 melden.

Besonders interessant seien für die Ermittler die umliegenden Gewässer, also Fischweiher, der Happurger Stau- und Baggersee und die Flüsse in der Pommelsbrunner Umgebung. Die Ermittler fragen die Bevölkerung: "Wem ist hier das Fahrzeug aufgefallen? Wurden möglicherweise Aktionen einer Person in Ufernähe wahrgenommen?"

Die Kriminalpolizei Schwabach und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln mit hohem Personaleinsatz und einem Hubschrauber. In den kommenden Tagen sollen Taucher die Gewässer absuchen.