Nahost-Ticker: Erneut Angriffe Israels in Gaza und im Libanon

08.14 Uhr: Nahost-Experte: Israelische Bodentruppen nächste Konsequenz

Nach den erneuten Angriffen der israelischen Armee auf den Libanon befindet sich Israel nach Einschätzung von Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin und früherer Diplomat, in einem dritten Libanon-Krieg. "Davon muss man ausgehen", sagte er am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Dass die Hisbollah trotz des Todes von Hassan Nasrallah mit dem Raketenbeschuss aufhört, davon gehe er nicht aus. "Die nächste Konsequenz ist, dass Israel mit Bodentruppen eingreifen wird", so Reinicke. Dabei rechne er eher mit einem Einmarsch in den Süden. "Israel hat gesagt, dass es die Hisbollah zurückdrängen will hinter den Litani-Fluss". Es gebe auch eine UNO-Resolution, die das vorsehe, so Reinicke.

07.18 Uhr: Hamas bestätigt Tod von Anführer im Libanon

Die palästinensische Hamas meldet den Tod ihres Befehlshabers im Libanon. Fateh Scherif Abu el-Amin sei bei einem israelischen Angriff im Süden des Landes zusammen mit einigen Familienangehörigen getötet worden. Die Hamas ist mit der libanesischen Hisbollah-Miliz verbündet.

07.10 Uhr: Israel: Dutzende Hisbollah-Ziele in Bekaa-Region im Libanon angegriffen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag erneut dutzende Hisbollah-Ziele in der libanesischen Bekaa-Region mit Kampfjets angegriffen. Es seien "dutzende von Abschussrampen und Gebäuden" ins Visier genommen worden, "in denen Waffen in der Bekaa-Region im Libanon gelagert wurden", erklärte die Armee. Die Standorte stünden in Verbindung mit der pro-iranischen Hisbollah. Israel werde weiterhin "mit aller Kraft angreifen" sowie "die militärischen Fähigkeiten und die Infrastruktur der Hisbollah im Libanon beschädigen und schwächen", hieß es in der Erklärung der israelischen Armee.

04.45 Uhr: Gideon Saar neues Mitglied in Israels Sicherheitskabinett

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seinen früheren Rivalen Gideon Saar als Mitglied ins Sicherheitskabinett geholt. Netanjahu und Saar verkündeten den Schritt am Sonntag offiziell bei einem im Fernsehen übertragenen gemeinsamen Auftritt am Regierungssitz in Jerusalem. Der nationalkonservative Oppositionspolitiker wird Netanjahu zufolge Minister ohne Geschäftsbereich. Israelischen Medienberichten zufolge strebt er jedoch den Posten des Verteidigungsministers an. Zuvor hatten mehrere israelische Medien berichtet, dass Netanjahu Saar das Verteidigungsministerium angeboten habe.

02.49 Uhr: Offenbar mindestens drei Tote bei israelischem Angriff auf Militante in Beirut

Bei einem israelischen Luftangriff auf die Wohnung einer militanten Gruppierung in der Innenstadt von Beirut sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das melden libanesische Sicherheitskreise. Eine israelische Drohne habe am Montag eine Wohnung ins Visier genommen, die zwei Mitgliedern der sunnitisch-islamistischen Gruppierung Dschamaa Islamija gehöre. Während die israelische Armee in den vergangenen Tagen wiederholt Ziele der pro-iranischen Hisbollah in deren Hochburgen in den südlichen Vororten von Beirut ins Visier genommen hatte, war dies der erste Angriff im Zentrum der libanesischen Hauptstadt seit dem beispiellosen Hamas-Angriff auf Israel vor einem Jahr.

01.18 Uhr: Saudi-Arabien mahnt zu Respekt vor "Souveränität" des Libanon

Die Regierung in Saudi-Arabien hat sich angesichts des Konflikts im Libanon nach der jüngsten Eskalation zwischen der Hisbollah und Israel besorgt geäußert. Das Königreich verfolge "mit großer Sorge" die Entwicklungen im Libanon, hieß es am Montag in einer Erklärung des Außenministeriums. Riad rufe zudem dazu auf, die "Souveränität und territoriale Integrität" des Libanon zu respektieren. Weiter hieß es, dass Riad an die internationale Gemeinschaft appelliere, "ihrer Verantwortung für den Schutz des Friedens und der Sicherheit in der Region gerecht zu werden, um der Region und ihrer Bevölkerung die Gefahren und Tragödien von Kriegen zu ersparen".

01.04 Uhr: Israel meldet erneut Angriffe in Gaza und im Libanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens auf dem Gelände einer früheren Schule befunden, hieß es in der Nacht. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Unterdessen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben auch weiter Stellungen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon an. Es würden Ziele in der Bekaa-Ebene im Osten des Nachbarlandes attackiert, teilte das Militär in der Nacht weiter mit.