Hotel-Einsturz an der Mosel – letzte verschüttete Frau gerettet

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels im Mosel-Ort Kröv in Rheinland-Pfalz ist am späten Abend die letzte Überlebende aus den Trümmern gezogen worden. Bis zum Nachmittag gelang es den Einsatzkräften, sechs Menschen, darunter auch ein zweijähriges Kind und seine Eltern, zu bergen. Zu ihrem Zustand gab es zunächst keine Angaben. Auch ein Hund wurde aus dem Schutt befreit.

Zwei Menschen kamen bei dem Teileinsturz ums Leben. Es handelt sich dabei nach Angaben der Einsatzkräfte um eine Frau und einen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Aufgrund der instabilen Lage des Hauses hätte sich die weitere Arbeit der Retter schwierig gestaltet, hieß es noch am Nachmittag.

Retter hatten Kontakt zur Verschütteten

Am Abend dann die freudige Nachricht: Fast 24 Stunden nach dem Unglück konnte die letzte überlebende Person aus dem Schutthaufen gerettet werden. Die Frau wurde unter Applaus aus dem Gebäude getragen, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte. Zu ihr hatten die Einsatzkräfte bereits Kontakt aufnehmen können. Dazu waren mit schwerem Gerät Kernbohrungen vorgenommen worden, um Richtmikrofone anzubringen. Auch gelang es den Einsatzkräften, sie mit Flüssigkeit zu versorgen.

Die Arbeit der Gefahrenabwehr sei somit beendet und der Einsatzort an die Polizei und die zuständigen Behörden übergeben worden, erklärte die Polizei Trier. Während eine Verstorbene am späten Mittwochnachmittag geborgen wurde, liegt ein verstorbener Mann noch in den Trümmern. Eine Bergung am Abend war laut Polizei zu gefährlich.

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, teilte zuvor mit, der Einsatz sei schwierig, "da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden" könne. "Die gesamte Gebäudestruktur gleicht einem Kartenhaus." Teusch nannte es ein Wunder, dass in den Trümmern überhaupt jemand überleben konnte. Die Decken des eingestürzten Stockwerks lagen direkt übereinander. "Wir sind davon ausgegangen, dass alle, die dazwischen liegen, tot sind", sagte er.

Nachbarn vorsorglich in Sicherheit gebracht

Zu dem Unglück war es am späten Dienstagabend gekommen. 14 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus, fünf davon konnten sich unverletzt retten. Das Haus ist regelrecht in sich zusammengesackt. Von zuvor drei Etagen gibt es nur noch zwei. Die Hintergründe für das Unglück sind noch unklar. Bekannt ist, dass an dem Hotel am Dienstag noch Bauarbeiten stattfanden. Ob die in einem Zusammenhang mit dem Einsturz stehen, müssen Gutachten und Ermittlungen zeigen.

21 Anwohner aus der Nachbarschaft wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Rund 250 Einsatzkräfte, unter anderem von der Feuerwehr, der Polizei und den Sanitätsdiensten, waren vor Ort.

Kröv liegt an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Gerade jetzt zur Sommerzeit sind in der für Weinbau bekannten Region viele Touristen unterwegs. Die Grundsubstanz des teilweise eingestürzten Hotels mitten in der Ortschaft ist wohl aus dem 17. Jahrhundert. Das Vorderhaus des eingestürzten Hotels ist seit 2008 Kulturdenkmal.

Mit Informationen von dpa und AFP