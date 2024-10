Tagesgespräch: Was halten Sie von spontanen Tests in der Schule?

Die Debatte kam mit einer Petition ins Rollen: Im September wurden von der 17-jährigen Schülerin Amelie aus München 9. 000 Unterschriften gesammelt. Sie will erreichen, dass unangekündigte Tests im Freistaat abgeschafft werden: "Schluss mit Abfragen und Exen!", so der Slogan.

Unterstützung bekam der Antrag von vielen Organisationen und Experten – vom Forum Bildungspolitik in Bayern bis zur Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Studien legen in der Tat nahe, dass Exen keinen höheren Lernerfolg erbringen. Deshalb ist die Stegreifaufgabe in vielen deutschen Bundesländern bereits abgeschafft oder ein Auslaufmodell. Aus der Lehrerschaft hingegen kommen auch viele Unterstützer für die unangekündigten Leistungsnachweise in der Schule.

Söder: "Die Exen bleiben natürlich"

Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz griff deshalb die Debatte auf und wollte offen darüber diskutieren lassen, ob es etwa sinnvolle Alternativen zur Extemporale geben könnte. Doch noch bevor dies geschehen konnte, schob Ministerpräsident Markus Söder der Diskussion einen Riegel vor und stellte am Rande der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz klar: "Die Exen bleiben natürlich". Alles andere würde "die Leistungsdichte verschlechtern", so Söder.

In zwei offenen Briefen kritisierten nun zwei große Elternverbände das Veto des Ministerpräsidenten. Die Elternvertreter begrüßten "ausdrücklich", dass die Kultusministerin die "längst überfällige Diskussion über die Prüfungskultur angestoßen" habe und die Auseinandersetzung mit dem Thema suche. Das schreibt etwa die Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien, Birgit Bretthauer.

Wie haben Sie Stegreifaufgaben in der Schule erlebt? Wie stehen Sie heute zu der Debatte um spontane Prüfungsnachweise? Sehen Sie dahinter einen sinnvollen Reformwillen oder eher unnötigen Aktionismus?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderator Till Nassif sind Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes und Silvia-Iris Beutel, Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik. Sowie der Bayerische Landesschülersprecher Zaradacht Gimo.

