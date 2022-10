Tagesgespräch live 12.05 Uhr: Wie sehen Sie Chinas Einkaufstour?

Im Ringen um den möglichen Einstieg Chinas bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen gibt es bisher noch keine einheitliche Haltung innerhalb der Bundesregierung. Kritiker sehen die Gefahr, dass China zu großen Einfluss auf wichtige Infrastruktur in Deutschland bekommt.

Bei einigen deutschen Unternehmen hat sich China bereits eingekauft, wie zum Beispiel 2016 bei der Übernahme des schwäbischen Vorzeigekonzerns Kuka. Es besteht die Sorge, dass China sich durch seine aggressive Aufkaufpolitik deutsches und europäisches Knowhow aneignet und letztlich den Wirtschaftsstandort schwächt.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie stehen Sie zum Teilverkauf des Hamburger Hafens? Wie sollte die Politik mit Chinas Plänen umgehen? Hat der Krieg in der Ukraine Ihre Sicht auf sensible Infrastruktur in Deutschland verändert? Fürchten Sie, dass China zu großen Einfluss auf dem Weltmarkt hat?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.