Schwerverletzt im Urlaub? So arbeiten die Ärzte über den Wolken

Nur ein Augenblick – und die Pläne des 57-jährigen Salvatore stehen kopf: Er liegt auf dem Boden, hat Schmerzen, ist verletzt. Er hatte einen Unfall, kann seinen Rückflug aus dem Urlaub nicht wie geplant antreten: "Ich war im Dunkeln mit dem Roller unterwegs, so eine kleine Kurve. Dann habe ich vielleicht gebremst oder so und dann bin ich weggerutscht."

Was danach war – daran kann sich Salvatore nicht mehr erinnern. Wer, wie er, im Urlaub erkrankt oder sich verletzt und entsprechend versichert ist, kann von einem Ambulanzflugzeug aus dem Ausland abgeholt werden. Doch wie läuft eine solche Rettung ab? Kontrovers – Die Story hat ein Rettungsteam begleitet.

Krankentransport über den Wolken

Der ADAC hat vier Flugzeuge in der Ambulanzflotte, die in Nürnberg stationiert sind. Am Morgen bereitet sich das fünfköpfige Team, bestehend aus zwei Piloten, zwei Notfallsanitätern und Ärztin Stefanie Ludwig, am Nürnberger Flughafen auf ihre Mission vor. In wenigen Minuten heben sie ab, um Patienten aus dem Ausland abzuholen.

Anders als einem Passagierflugzeug ähnelt der Flieger einem Rettungswagen und ist im Grunde genommen eine mobile Intensivstation. Alles, was an Bord ist, ist speziell auf die angekündigten Patienten angepasst. Denn, anders als an Land, kann das Flugzeug sich fehlendes Material nicht mal eben in einer Klinik abholen.

